Райола заявил, что Погба хочет остаться в "Юнайтед"
Агент Мино Райола заявил, что полузащитник Поль Погба хочет остаться в "Манчестер Юнайтед".
Еще в июне Погба признался, что открыт к новому испытанию, однако переход в "Реал" минувшим летом так и не материализовался.
По словам Райолы, "Юнайтед" заблокировал интерес "Реала" к его клиенту, однако Поль не стал скандалить и по-прежнему видит для себя будущее на "Олд Траффорд".
"Поль хочет быть успешен и счастлив, он хочет выигрывать трофеи, и он был бы рад делать это с "Манчестер Юнайтед".
"Окей, к нему существовал большой интерес со стороны "Реала", но "Манчестер" его не отпустил. Мы не стали поднимать из-за этого шум, и он не стал поднимать из-за этого шум, потому что я работаю в соответствии с желаниями игрока".
"Знаете, другие игроки могут доводить вещи до крайности, но Поль не такой. Поэтому ты работаешь иначе".
"Реал" им интересовался, но они не отпустили его, и мне жаль, потому что Поль — француз, а Зидан является важной фигурой в истории французского футбола".
"Есть ли в мире полузащитник лучше? Нет! Если ты пришел к этому выводу, то придешь и к другому: если продать Погба, купишь ли ты полузащитника лучше? Ответ: нет. Где его найти?" — сообщил Райола The Telegraph.
20.12.2019 19:00
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Последние комментарии:
Этого жиробаса хер поймёшь, очень грамотный пиздабол, высшей категории.
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Набивают цену? Реалу не надо эта голова для причёсок? Поль осознал свой уровень и решил что задачи этого клуба ему под стать?
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То есть он останется зимой и перейдет в реал , но хз когда... какой толк райоле с этого, как же комиссионные с огромного пирога от большого трансфера?
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