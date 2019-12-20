Райола заявил, что Погба хочет остаться в "Юнайтед"

Агент Мино Райола заявил, что полузащитник Поль Погба хочет остаться в "Манчестер Юнайтед".

Еще в июне Погба признался, что открыт к новому испытанию, однако переход в "Реал" минувшим летом так и не материализовался.



По словам Райолы, "Юнайтед" заблокировал интерес "Реала" к его клиенту, однако Поль не стал скандалить и по-прежнему видит для себя будущее на "Олд Траффорд".



"Поль хочет быть успешен и счастлив, он хочет выигрывать трофеи, и он был бы рад делать это с "Манчестер Юнайтед".



"Окей, к нему существовал большой интерес со стороны "Реала", но "Манчестер" его не отпустил. Мы не стали поднимать из-за этого шум, и он не стал поднимать из-за этого шум, потому что я работаю в соответствии с желаниями игрока".



"Знаете, другие игроки могут доводить вещи до крайности, но Поль не такой. Поэтому ты работаешь иначе".



"Реал" им интересовался, но они не отпустили его, и мне жаль, потому что Поль — француз, а Зидан является важной фигурой в истории французского футбола".



"Есть ли в мире полузащитник лучше? Нет! Если ты пришел к этому выводу, то придешь и к другому: если продать Погба, купишь ли ты полузащитника лучше? Ответ: нет. Где его найти?" — сообщил Райола The Telegraph.