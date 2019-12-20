Моуриньо: "Я на 100 процентов предан "Тоттенхэму"

В преддверии битвы со своим бывшим клубом "Челси" Жозе Моуриньо заявил, что на 100 процентов предан "Тоттенхэму".

За два периода работы в "Челси" Моуриньо выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги, навсегда вписав свое имя в историю "синих".



Однако сейчас Жозе трудится в другом клубе, поэтому воскресный матч против "Челси" будет совершенно рядовым событием для португальского тренера, который обещает быть безжалостным к "синим".



"Смогу ли я преодолеть свои чувства к "Челси"? Да, конечно, я смогу. Возможно, другие не смогут, но я смогу. Для меня это просто очередной матч".



"Я на 100 процентов предан "Тоттенхэму". На протяжении всей своей карьеры я всегда был на 100 процентов предан клубу, в которому работаю".



"У меня совершенно не остается места для всех моих бывших клубов. Я давал им все, что у меня было, я отдавался им без остатка".



"Однако они являются моими бывшими клубами, а теперь я отдаюсь без остатка своему нынешнему клубу — "Тоттенхэму". Учитывая это, мне будет так легко провести этот матч. Это будет сложный матч из-за мастерства "Челси", но легкий в эмоциональном плане".



"До матча будет замечательно повидать людей, которых ты считаешь своими друзьями, и после матча ты будешь чувствовать то же самое. Но во время матча ты ни на секунду не будешь думать об этом, и у тебя не будет ни капли сомнения".



"Я на 100 процентов предан "Тоттенхэму" — точно так же, как и когда я старался, чтобы фанаты "Челси" улыбались и были счастливы. Я постараюсь обеспечить это в воскресенье для фанатов "Тоттенхэма", — цитирует Моуриньо Sky Sports.