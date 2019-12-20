Артета — новый главный тренер "Арсенала"

"Арсенал" официально подтвердил назначение Микеля Артеты на должность главного тренера.

Напомним, "канониры" находились в поисках нового рулевого с конца ноября, когда был уволен Унаи Эмери. Временщик Фредди Юнгберг не смог стабилизировать результаты, поэтому клубу пришлось поспешить с выбором.



В итоге выбор "Арсенала" пал на Артету, к которому "канониры" присматривались еще летом 2018, когда искали преемника для Арсена Венгера, но тогда предпочли более опытного Эмери.



Микель не имеет опыта самостоятельной тренерской работы, однако последние два с половиной года он трудился ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а в бытность игроком провел в "Арсенале" пять сезонов и даже носил здесь капитанскую повязку.



Сегодня Артета заключил с "Арсеналом" контракт на три с половиной года, а "Сити" получил за своего ассистента компенсацию в размере около 2 миллионов фунтов.



"Это огромная честь. "Арсенал" — один из крупнейших клубов в мире. Нам нужно сражаться за главные трофеи в футболе, и мне дали очень четко это понять Стэн и Джош Кроенке, а также руководители клуба во время наших переговоров".



"Все мы знаем, что нужно проделать большую работу, чтобы достичь этого, но я уверен, мы справимся. Я достаточно реалистичен, чтобы понимать, что этого не произойдет в одночасье, однако в нынешней команде хватает талантов, плюс академия поставляет нам отличных молодых игроков", — сообщил Артета.



