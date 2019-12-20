Артета — новый главный тренер "Арсенала"

Микель Артета "Арсенал" официально подтвердил назначение Микеля Артеты на должность главного тренера.

Напомним, "канониры" находились в поисках нового рулевого с конца ноября, когда был уволен Унаи Эмери. Временщик Фредди Юнгберг не смог стабилизировать результаты, поэтому клубу пришлось поспешить с выбором.

В итоге выбор "Арсенала" пал на Артету, к которому "канониры" присматривались еще летом 2018, когда искали преемника для Арсена Венгера, но тогда предпочли более опытного Эмери.

Микель не имеет опыта самостоятельной тренерской работы, однако последние два с половиной года он трудился ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а в бытность игроком провел в "Арсенале" пять сезонов и даже носил здесь капитанскую повязку.

Сегодня Артета заключил с "Арсеналом" контракт на три с половиной года, а "Сити" получил за своего ассистента компенсацию в размере около 2 миллионов фунтов.

"Это огромная честь. "Арсенал" — один из крупнейших клубов в мире. Нам нужно сражаться за главные трофеи в футболе, и мне дали очень четко это понять Стэн и Джош Кроенке, а также руководители клуба во время наших переговоров".

"Все мы знаем, что нужно проделать большую работу, чтобы достичь этого, но я уверен, мы справимся. Я достаточно реалистичен, чтобы понимать, что этого не произойдет в одночасье, однако в нынешней команде хватает талантов, плюс академия поставляет нам отличных молодых игроков", — сообщил Артета.

Микель Артета


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 17:20

Количество просмотров Просмотров: 3638

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. rj1992 20.12.2019 18:53 # rj1992
    Тоесть когда есть много тренеров с Аякса Ред була прочих нагельсманов. Предложить им хорошую личку, пообещать дать млн 300 на траты летом. Они берут нонейма почти , когда арсенал на грани проезда в середняки АПЛ обещая что состав хороший и академия принесет плоды. Тоесть даже без намека на тучу денег на трансферы? Это просто жопа. Они же потеряют бабки и фан базу, если именно щас не вложаться на полную.

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  2. slash-lfc 20.12.2019 18:52 # slash-lfc
    Че-то Коммисар Шизик пропал. Наверное дело расследует.

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  3. slash-lfc 20.12.2019 18:51 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. hammersmith 20.12.2019 18:49 # hammersmith
    20.12.2019 18:43 #
    tigerpool

    Перестань писать мне

    Источник: http://fapl.ru/posts/75479/?c=1#c7052754

    Не перестану, машулька, так и будешь обоссаным каждый раз

    (ответить)

  5. gunnerlove 20.12.2019 18:47 # gunnerlove
    Нет харизмы, нет опыта
    Что он сможет изменить? Странный выбор

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  6. narcot 20.12.2019 18:46 # narcot
    бля, гайз, поясните: псина кипелау был пинсом или всегда хуесосом?

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  7. tot35 20.12.2019 18:41 # tot35
    Поздравляю! Всех адекватных болелов Арсенала!
    Надеюсь у него все получиться!!!

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  8. hammersmith 20.12.2019 18:41 # hammersmith
    Михайло Артета.

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  9. chronicle 20.12.2019 18:38 # chronicle
    Казалось бы, при чем тут Дошираков

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  10. liverpool888 20.12.2019 18:35 # liverpool888
    Успехов Микелю.
    Надеюсь, у него получится.
    Но есть ощущение, что этот клуб спасут только огромные траты и топовый тренер.

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  11. imf-tau 20.12.2019 18:25 # imf-tau
    "Это огромная честь. "Арсенал" — один из крупнейших клубов в мире. Нам нужно сражаться за главные трофеи в футболе, и мне дали очень четко это понять Стэн и Джош Кроенке, а также руководители клуба во время наших переговоров".

    Источник: http://fapl.ru/posts/75479/?c=1

    Я нах угорел - кому только эти два пиздуна Кроенке такое не говорили.. Слова надо подтверждать делами - надо смотреть сколько дадут Артете денег, потому что состав реально нуждается в чистке и усилении, а на слова мног осил тартить не надо.

    Надеюсь артета знает что делает, потому что иначе это Лидс №2 и все будут винить в падении именно его. Хотя виноват тут только Кроенке и никто кроме него.

    Клуб уже просто орет о том что ему нужны вложения и действия хозяев.

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  12. pakhrudinov 20.12.2019 18:24 # pakhrudinov
    Завтра же у Эвертона всосут, скриньте

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  13. lomka 20.12.2019 18:24 # lomka
    Яя Туре: «Позор, что «Золотой мяч» не достался игроку клуба, выигравшего ЛЧ
    https://m.by.tribuna.com/football/1081545025.html

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  14. al-faarabi 20.12.2019 18:22 # al-faarabi
    будущий Отмар Хицфельд

    и да можете заскринить, чтобы завтра кидать это в каждую ветку, ноулайферы

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  15. blackdreamer 20.12.2019 18:06 # blackdreamer
    в первой же игры поводят хуям по губам ему
    арс просто падает на днище

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  16. reams 20.12.2019 18:06 # reams
    просто нет слов

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  17. wengerrrro 20.12.2019 18:04 # wengerrrro
    к весне уволят

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  18. ugunner4 20.12.2019 18:02 # ugunner4
    хуею с додиков пишущих, что он физрук. не исключено, но может для начала надо хоть пару игр посмотреть, не?

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  19. superperez101 20.12.2019 18:00 # superperez101
    ну что пацаны?
    чемпионшип?
    займет Лидс мест Арсенала?

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  20. anabanana94 20.12.2019 17:55 # anabanana94
    Арсенал обоссали окончательно, Артета - ноунейм хуев, без характерный, никакого опыта, под крылышком у Пепа насиделся и орлом себя почувствовал, RIP ARSENAL!

    Источник: http://fapl.ru/posts/75466/?c=1#c7052688

    (ответить)

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