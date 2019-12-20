Артета — новый главный тренер "Арсенала"
"Арсенал" официально подтвердил назначение Микеля Артеты на должность главного тренера.
Напомним, "канониры" находились в поисках нового рулевого с конца ноября, когда был уволен Унаи Эмери. Временщик Фредди Юнгберг не смог стабилизировать результаты, поэтому клубу пришлось поспешить с выбором.
В итоге выбор "Арсенала" пал на Артету, к которому "канониры" присматривались еще летом 2018, когда искали преемника для Арсена Венгера, но тогда предпочли более опытного Эмери.
Микель не имеет опыта самостоятельной тренерской работы, однако последние два с половиной года он трудился ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а в бытность игроком провел в "Арсенале" пять сезонов и даже носил здесь капитанскую повязку.
Сегодня Артета заключил с "Арсеналом" контракт на три с половиной года, а "Сити" получил за своего ассистента компенсацию в размере около 2 миллионов фунтов.
"Это огромная честь. "Арсенал" — один из крупнейших клубов в мире. Нам нужно сражаться за главные трофеи в футболе, и мне дали очень четко это понять Стэн и Джош Кроенке, а также руководители клуба во время наших переговоров".
"Все мы знаем, что нужно проделать большую работу, чтобы достичь этого, но я уверен, мы справимся. Я достаточно реалистичен, чтобы понимать, что этого не произойдет в одночасье, однако в нынешней команде хватает талантов, плюс академия поставляет нам отличных молодых игроков", — сообщил Артета.
20.12.2019 17:20
Просмотров: 3638
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тоесть когда есть много тренеров с Аякса Ред була прочих нагельсманов. Предложить им хорошую личку, пообещать дать млн 300 на траты летом. Они берут нонейма почти , когда арсенал на грани проезда в середняки АПЛ обещая что состав хороший и академия принесет плоды. Тоесть даже без намека на тучу денег на трансферы? Это просто жопа. Они же потеряют бабки и фан базу, если именно щас не вложаться на полную.
(ответить)
Че-то Коммисар Шизик пропал. Наверное дело расследует.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
20.12.2019 18:43 #
tigerpool
Перестань писать мне
Источник: http://fapl.ru/posts/75479/?c=1#c7052754
Не перестану, машулька, так и будешь обоссаным каждый раз
(ответить)
Нет харизмы, нет опыта
Что он сможет изменить? Странный выбор
(ответить)
бля, гайз, поясните: псина кипелау был пинсом или всегда хуесосом?
(ответить)
Поздравляю! Всех адекватных болелов Арсенала!
Надеюсь у него все получиться!!!
(ответить)
Михайло Артета.
(ответить)
Казалось бы, при чем тут Дошираков
(ответить)
Успехов Микелю.
Надеюсь, у него получится.
Но есть ощущение, что этот клуб спасут только огромные траты и топовый тренер.
(ответить)
"Это огромная честь. "Арсенал" — один из крупнейших клубов в мире. Нам нужно сражаться за главные трофеи в футболе, и мне дали очень четко это понять Стэн и Джош Кроенке, а также руководители клуба во время наших переговоров".
Источник: http://fapl.ru/posts/75479/?c=1
Я нах угорел - кому только эти два пиздуна Кроенке такое не говорили.. Слова надо подтверждать делами - надо смотреть сколько дадут Артете денег, потому что состав реально нуждается в чистке и усилении, а на слова мног осил тартить не надо.
Надеюсь артета знает что делает, потому что иначе это Лидс №2 и все будут винить в падении именно его. Хотя виноват тут только Кроенке и никто кроме него.
Клуб уже просто орет о том что ему нужны вложения и действия хозяев.
(ответить)
Завтра же у Эвертона всосут, скриньте
(ответить)
Яя Туре: «Позор, что «Золотой мяч» не достался игроку клуба, выигравшего ЛЧ
https://m.by.tribuna.com/football/1081545025.html
(ответить)
будущий Отмар Хицфельд
и да можете заскринить, чтобы завтра кидать это в каждую ветку, ноулайферы
(ответить)
в первой же игры поводят хуям по губам ему
арс просто падает на днище
(ответить)
просто нет слов
(ответить)
к весне уволят
(ответить)
хуею с додиков пишущих, что он физрук. не исключено, но может для начала надо хоть пару игр посмотреть, не?
(ответить)
ну что пацаны?
чемпионшип?
займет Лидс мест Арсенала?
(ответить)
Арсенал обоссали окончательно, Артета - ноунейм хуев, без характерный, никакого опыта, под крылышком у Пепа насиделся и орлом себя почувствовал, RIP ARSENAL!
Источник: http://fapl.ru/posts/75466/?c=1#c7052688
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий