Сульшер отрицает, что Холанд приехал в Манчестер

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд прилетел в Манчестер.

В пятницу утром норвежская газета Stavanger Aftenbladet сообщила, что Холанд сел на рейс Norwegian Airlines из Ставангера в Манчестер — предположительно на переговоры с "Юнайтед", который хочет купить Эрлинга Бреута в январе.



В данный момент австрийская Бундеслига находится на зимних каникулах, так что это подходящее время для 19-летнего нападающего, чтобы заняться своим будущим, однако Сульшер не ждет Холанда в гости.



"Если честно, я не думаю, что он направляется сюда. Во всяком случае, не ко мне. Я не могу обсуждать игроков из других команд, я говорил об этом уже много раз. Это неотъемлемая часть нашей работы, и спекуляции есть всегда".



"Он не направляется в Манчестер, потому что... Ну, я знаю этого парня, знаю его друзей и все такое. Он на рождественских каникулах".



"Кроме того, из Ставангера никуда не улететь напрямую — нужно делать это с пересадками!" — цитирует Сульшера Sky Sports.