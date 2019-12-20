Сульшер отрицает, что Холанд приехал в Манчестер
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд прилетел в Манчестер.
В пятницу утром норвежская газета Stavanger Aftenbladet сообщила, что Холанд сел на рейс Norwegian Airlines из Ставангера в Манчестер — предположительно на переговоры с "Юнайтед", который хочет купить Эрлинга Бреута в январе.
В данный момент австрийская Бундеслига находится на зимних каникулах, так что это подходящее время для 19-летнего нападающего, чтобы заняться своим будущим, однако Сульшер не ждет Холанда в гости.
"Если честно, я не думаю, что он направляется сюда. Во всяком случае, не ко мне. Я не могу обсуждать игроков из других команд, я говорил об этом уже много раз. Это неотъемлемая часть нашей работы, и спекуляции есть всегда".
"Он не направляется в Манчестер, потому что... Ну, я знаю этого парня, знаю его друзей и все такое. Он на рождественских каникулах".
"Кроме того, из Ставангера никуда не улететь напрямую — нужно делать это с пересадками!" — цитирует Сульшера Sky Sports.
20.12.2019 17:00
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Одно из немногих адекватных вью Солскяера.
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