"Арсенал" остался без левых защитников
После травмы Сеада Колашинаца "Арсенал" остался без левых защитников до января.
Ранее на текущей неделе летний новичок "канониров" Киран Тирни перенес операцию на вывихнутом плече и теперь вернется только через три месяца.
Вслед за Тирни в лазарет угодил и его конкурент по позиции Сеад Колашинац, который получил травму связок правой лодыжки в матче прошлого уикенда против "Манчестер Сити".
Точные сроки восстановления Колашинаца не называются. В своем официальном заявлении "Арсенал" лишь сообщает, что Сеад возобновит полноценные тренировки в январе.
Таким образом, матчи против "Борнмута", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" лондонцы гарантированно проведут без Колашинаца, и Микелю Артете, который должен заступить на тренерский мостик "Арсенала", придется поломать голову над решением этой проблемы.
20.12.2019 16:00
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Последние комментарии:
Арсенал и при здоровых колаше и Тирни был без левых защитников
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Расформируйте уже этот гейклуб чтоб не мучался.
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