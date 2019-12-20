"Арсенал" остался без левых защитников

Сеад Колашинац После травмы Сеада Колашинаца "Арсенал" остался без левых защитников до января.

Ранее на текущей неделе летний новичок "канониров" Киран Тирни перенес операцию на вывихнутом плече и теперь вернется только через три месяца.

Вслед за Тирни в лазарет угодил и его конкурент по позиции Сеад Колашинац, который получил травму связок правой лодыжки в матче прошлого уикенда против "Манчестер Сити".

Точные сроки восстановления Колашинаца не называются. В своем официальном заявлении "Арсенал" лишь сообщает, что Сеад возобновит полноценные тренировки в январе.

Таким образом, матчи против "Борнмута", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" лондонцы гарантированно проведут без Колашинаца, и Микелю Артете, который должен заступить на тренерский мостик "Арсенала", придется поломать голову над решением этой проблемы.


Метки Арсенал, Колашинац, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 16:00

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  1. rap-woiska 20.12.2019 16:25 # rap-woiska
    Арсенал и при здоровых колаше и Тирни был без левых защитников

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  2. chelsea88 20.12.2019 16:25 # chelsea88
    Расформируйте уже этот гейклуб чтоб не мучался.

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