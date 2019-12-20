После травмы Сеада Колашинаца "Арсенал" остался без левых защитников до января.

Ранее на текущей неделе летний новичок "канониров" Киран Тирни перенес операцию на вывихнутом плече и теперь вернется только через три месяца.



Вслед за Тирни в лазарет угодил и его конкурент по позиции Сеад Колашинац, который получил травму связок правой лодыжки в матче прошлого уикенда против "Манчестер Сити".



Точные сроки восстановления Колашинаца не называются. В своем официальном заявлении "Арсенал" лишь сообщает, что Сеад возобновит полноценные тренировки в январе.



Таким образом, матчи против "Борнмута", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" лондонцы гарантированно проведут без Колашинаца, и Микелю Артете, который должен заступить на тренерский мостик "Арсенала", придется поломать голову над решением этой проблемы.