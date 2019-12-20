"Герта" заинтересована в Джаке

"Герта" заинтересована в приобретении полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки в январе.

Джака поставил свое будущее" в "Арсенале" под удар, когда в октябре оскорбил фанатов лондонского клуба, уходя на замену в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Тогда Гранит был лишен капитанской повязки и на время отстранен от игры в футбол. И хотя в последнее время 27-летний швейцарец снова выходит на поле, предполагается, что "канониры" будут готовы выслушать предложения насчет него в январе.



Одним из претендентов на бывшего игрока менхенгладбахской "Боруссии" является "Герта". Как сообщает Sky Sports, клуб из Берлина готов приютить Джаку, но только на устраивающих себя финансовых условиях.



Издание добавляет, что сам Гранит открыт к переходу в "Герту", которую с недавних пор тренирует экс-нападающий "Тоттенхэма" Юрген Клинсманн и которая сражается за выживание в Бундеслиге.