Сульшер: "Погба не будет продан в январе"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер исключил расставание с полузащитником Полем Погба в январе.

В пятницу утром в английской прессе появилась информация, что руководство и игроки "Юнайтед" ожидают отъезда Погба с "Олд Траффорд" в следующем месяце.



Из-за проблем с лодыжкой Поль пропустил уже 20 матчей "красных дьяволов" в это сезоне, а на днях приболел и до Нового года уже не вернется. Однако Сульшер уверяет, что 26-летний француз еще сыграет за "Юнайтед".



"Он не будет продан".



"Как ему покончить со спекуляциями? Хорошо играть, с улыбкой на своем лице, когда он вернется. Делать то, что он делал год назад, когда я пришел. Тогда Поль великолепно выступал за нас".



"Мы знаем, что в лице его обладаем одним из лучших игроков мира, когда он играет и когда он в форме. Ему нужно время, чтобы вернуться в форму, но он будет приносить нам пользу", — цитирует Сульшера Sky Sports.