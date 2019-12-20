Алдервейрелд заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2023.

Алдервейрелд выступает за "шпор" после своего перехода из "Атлетико" летом 2015. За это время Тоби принял участие в 179 матчах во всех соревнованиях.



Предыдущий контракт Алдервейрелда истекал уже в конце этого сезона — переговоры о новой сделке были давно свернуты, и ожидалось, что игрок сборной Бельгии покинет "Тоттенхэм" свободным агентом.



Однако Жозе Моуриньо, сменивший Маурисио Почеттино на посту главного тренера "шпор", помог лондонскому клубу перезапустить переговоры с Алдервейрелдом, и тот согласился продлить сотрудничество.



Тоби является первым выбором для Моуриньо среди всех игроков линии обороны, поэтому решение остаться далось 30-летнему бельгийцу легко.



"Я очень, очень счастлив. Я проведу в "Тоттенхэме" еще пару лет, и у меня нет слов, чтобы описать это".



"Нет другого такого места, где бы я был счастливее. Играть за этот клуб — честь для меня. Я надеюсь сделать свой небольшой вклад в достижение нами следующего уровня в ближайшие пару лет. Думаю, это лишь начало чего-то большого и интересного".



"Мне очень повезло обладать такой хорошей связью с фанатами и клубом. Я не мог представить себя в другой команде", — сообщил Алдервейрелд Spurs TV.