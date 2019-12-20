Ван Дейк возобновил тренировки

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк возобновил тренировки в преддверии финала клубного Чемпионата Мира против "Фламенго".

Несмотря на то, что Ван Дейк приехал в Катар, до сегодняшнего дня он не тренировался и не принимал участия в полуфинальном матче против "Монтеррея" по причине болезни.

Однако в пятницу утром вице-капитан "красных" целиком провел занятие с первой командой, сообщает Daily Mail. Отсутствовал лишь полузащитник Джорджиньо Вейналдум.

Таким образом, главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу не придется использовать полузащитника Джордана Хендерсона в центре обороны против "Фламенго" — Ван Дейк будет готов занять свое привычное место.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 13:00

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  1. pistolero-lfc 20.12.2019 13:38 # pistolero-lfc
    покажет, что королями футбола в Южной Америке являются Суринамцы

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  2. dom1no 20.12.2019 13:03 # dom1no
    Завтра выйдет в основе чтобы забрать свое

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