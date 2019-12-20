Ван Дейк возобновил тренировки
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк возобновил тренировки в преддверии финала клубного Чемпионата Мира против "Фламенго".
Несмотря на то, что Ван Дейк приехал в Катар, до сегодняшнего дня он не тренировался и не принимал участия в полуфинальном матче против "Монтеррея" по причине болезни.
Однако в пятницу утром вице-капитан "красных" целиком провел занятие с первой командой, сообщает Daily Mail. Отсутствовал лишь полузащитник Джорджиньо Вейналдум.
Таким образом, главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу не придется использовать полузащитника Джордана Хендерсона в центре обороны против "Фламенго" — Ван Дейк будет готов занять свое привычное место.
20.12.2019 13:00
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