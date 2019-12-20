Лофтус-Чик вернется в январе
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик сможет вернуться на футбольное поле в следующем месяце после травмы лодыжки.
Напомним, Лофтус-Чик отсутствует с мая, когда он надорвал ахилл в благотворительном матче против "Нью-Инглэнд Революшн". Рубен был вынужден пропустить финал Лиги Европы и Лигу Наций.
Сейчас Лофтус-Чик уже вовсю занимается на тренировочном поле, и следующим шагом для него должно стать возвращение к занятиям в общей группе. Daily Mail ожидает, что Рубену потребуется еще около месяца, чтобы набрать игровую форму.
Добавим, что в прошлом сезоне, до своей травмы, Лофтус-Чик успел сыграть 40 матчей за "Челси", забив 10 голов и отдав пять результативных передач.
20.12.2019 12:15
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Жаль парня. Молодой и классный игрок, явно может развиться ещё, но спина, ахилл..., травмы в таком возрасте уже замучили. Странно с его физикой.
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щитай топоря подписали
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Обидная травма в товарняке
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