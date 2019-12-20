Лофтус-Чик вернется в январе

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик сможет вернуться на футбольное поле в следующем месяце после травмы лодыжки.

Напомним, Лофтус-Чик отсутствует с мая, когда он надорвал ахилл в благотворительном матче против "Нью-Инглэнд Революшн". Рубен был вынужден пропустить финал Лиги Европы и Лигу Наций.

Сейчас Лофтус-Чик уже вовсю занимается на тренировочном поле, и следующим шагом для него должно стать возвращение к занятиям в общей группе. Daily Mail ожидает, что Рубену потребуется еще около месяца, чтобы набрать игровую форму.

Добавим, что в прошлом сезоне, до своей травмы, Лофтус-Чик успел сыграть 40 матчей за "Челси", забив 10 голов и отдав пять результативных передач.


Метки Лофтус-Чик, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 12:15

Количество просмотров Просмотров: 496

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 20.12.2019 12:45 # sausage
    Жаль парня. Молодой и классный игрок, явно может развиться ещё, но спина, ахилл..., травмы в таком возрасте уже замучили. Странно с его физикой.

    (ответить)

  2. j-silver 20.12.2019 12:34 # j-silver
    щитай топоря подписали

    (ответить)

  3. yamateh 20.12.2019 12:29 # yamateh
    Обидная травма в товарняке

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: