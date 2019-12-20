Лаллана: "У "Ливерпуля" появилась зависимость от трофеев"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана чувствует, что у его команды выработалась зависимость от трофеев.

С момента своей победы в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне "красные" просто неудержимы, выиграв 16 из 17 своих матчей в Премьер-Лиге и создав 10-очковый отрыв во главе таблицы.



Кроме того, "Ливерпуль" уже достиг финала клубного Чемпионата Мира, и субботний матч против "Фламенго" в Катаре Лаллана рассматривает как возможность пополнить трофейную коллекцию.



"Это словно зависимость — ты выигрываешь одну медаль и хочет выиграть другую. Ты хочешь выиграть еще".



"Нас ждет матч огромной важности. Мы являемся европейскими чемпионами и можем стать победителями клубного Чемпионата Мира — немногие люди могут сказать такое про себя. Мы собираемся выложиться без остатка".



"Уверен, Бобби (Фирмино) и Алиссон кое-что расскажут нам о них ("Фламенго"). Мы видели их последний матч, и они очень динамичны, очень агрессивны и сильны физически. Нм нужно быстро восстановиться".



"Мы лишь сосредоточены на себе, как и всегда. Мы уважаем соперника и будем изучать его".



"Сейчас важно лишь восстановиться и сыграть в свою лучшую игру в субботу. Это возможность завоевать еще один трофей. Мы в финале, поэтому давайте этим воспользуемся", — цитирует Лаллану Daily Mail.