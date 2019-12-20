Лаллана: "У "Ливерпуля" появилась зависимость от трофеев"

Джордан Хендерсон и Адам Лаллана Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана чувствует, что у его команды выработалась зависимость от трофеев.

С момента своей победы в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне "красные" просто неудержимы, выиграв 16 из 17 своих матчей в Премьер-Лиге и создав 10-очковый отрыв во главе таблицы.

Кроме того, "Ливерпуль" уже достиг финала клубного Чемпионата Мира, и субботний матч против "Фламенго" в Катаре Лаллана рассматривает как возможность пополнить трофейную коллекцию.

"Это словно зависимость — ты выигрываешь одну медаль и хочет выиграть другую. Ты хочешь выиграть еще".

"Нас ждет матч огромной важности. Мы являемся европейскими чемпионами и можем стать победителями клубного Чемпионата Мира — немногие люди могут сказать такое про себя. Мы собираемся выложиться без остатка".

"Уверен, Бобби (Фирмино) и Алиссон кое-что расскажут нам о них ("Фламенго"). Мы видели их последний матч, и они очень динамичны, очень агрессивны и сильны физически. Нм нужно быстро восстановиться".

"Мы лишь сосредоточены на себе, как и всегда. Мы уважаем соперника и будем изучать его".

"Сейчас важно лишь восстановиться и сыграть в свою лучшую игру в субботу. Это возможность завоевать еще один трофей. Мы в финале, поэтому давайте этим воспользуемся", — цитирует Лаллану Daily Mail.


Метки клубный Чемпионат Мира, Лаллана, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 20.12.2019 10:05 # chr1s8rown
    Кубок лиги оставим всяким шарлатанам и сушерам чтобы не выперли их клубы

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  2. pistolero-lfc 20.12.2019 10:01 # pistolero-lfc
    2 игры и сразу трофей! трофи машина!

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