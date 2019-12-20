Венгер сравнил Салаха с Месси
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер сравнил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси.
В период выступлений за "красных" Салах проявляет себя как первоклассный бомбардир, однако в 23 матчах этого сезона за "Ливерпуль" Мохамед не только забил 13 голов, но и отдал семь результативных передач.
Именно Салах ассистировал Наби Кейта в полуфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Монтеррея", и готовность играть на партнеров, считает Венгер, делает из 27-летнего египтянина "совершенного игрока".
"Мне нравится, как он развивается. Потому что прошлым вечером он продемонстрировал задатки плеймейкера. Он создавал исключительные моменты возле штрафной площади, моментами он походил на Месси. Мне нравится, когда парень, который так много забивает, становится парнем, который может ассистировать другим".
"Это делает из тебя совершенного игрока. Все мы этим восхищаемся, и все мы хотим видеть это в наших игроках", — сообщил Венгер beIN Sports.
20.12.2019 09:00
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Последние комментарии:
До Месси ему далеко, но после инцидента с Мане ямо действительно старается делиться мячом с партнёрами. Если же взять Месси, то его площадь работы с мячом перед штрафной гораздо шире, Мо привык начинать и играть всё через свой правый фланг.
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Интересно, А Мсье Венгер хотел купить Салаха или еще не было такого интервью??
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Салах еще лучше играет головой чем хозяина шарлатана
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Фараон или КНЯЗЬ?
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Когда пасы начнет раздавать,как Месси и со стандартов банки ложить,тогда станет как Месси...А так пока жалкая тень
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видимо клопп отвесил ему и сказал пасы начать давать
даже на мане стал чаще пасовать
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