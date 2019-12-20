Венгер сравнил Салаха с Месси

Мохамед Салах Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер сравнил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси.

В период выступлений за "красных" Салах проявляет себя как первоклассный бомбардир, однако в 23 матчах этого сезона за "Ливерпуль" Мохамед не только забил 13 голов, но и отдал семь результативных передач.

Именно Салах ассистировал Наби Кейта в полуфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Монтеррея", и готовность играть на партнеров, считает Венгер, делает из 27-летнего египтянина "совершенного игрока".

"Мне нравится, как он развивается. Потому что прошлым вечером он продемонстрировал задатки плеймейкера. Он создавал исключительные моменты возле штрафной площади, моментами он походил на Месси. Мне нравится, когда парень, который так много забивает, становится парнем, который может ассистировать другим".

"Это делает из тебя совершенного игрока. Все мы этим восхищаемся, и все мы хотим видеть это в наших игроках", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Венгер, Ливерпуль, Месси, Салах

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 09:00

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Все комментарии к этой новости

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  1. liverpool888 20.12.2019 10:07 # liverpool888
    До Месси ему далеко, но после инцидента с Мане ямо действительно старается делиться мячом с партнёрами. Если же взять Месси, то его площадь работы с мячом перед штрафной гораздо шире, Мо привык начинать и играть всё через свой правый фланг.

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  2. pistolero-lfc 20.12.2019 10:02 # pistolero-lfc
    Интересно, А Мсье Венгер хотел купить Салаха или еще не было такого интервью??

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  3. chr1s8rown 20.12.2019 09:51 # chr1s8rown
    Салах еще лучше играет головой чем хозяина шарлатана

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  4. electric 20.12.2019 09:30 # electric
    Фараон или КНЯЗЬ?

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  5. liverpool1892est 20.12.2019 09:14 # liverpool1892est
    Когда пасы начнет раздавать,как Месси и со стандартов банки ложить,тогда станет как Месси...А так пока жалкая тень

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  6. tursa 20.12.2019 09:02 # tursa
    видимо клопп отвесил ему и сказал пасы начать давать
    даже на мане стал чаще пасовать

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