В "Юнайтед" уверены, что Погба уже больше не сыграет за клуб

Руководство и игроки "Манчестер Юнайтед" уверены, что полузащитник Поль Погба уже сыграл свой последний матч за клуб.

Напомним, Погба открыто рассуждал о своем уходе из "Юнайтед" еще минувшим летом, однако большие европейские клубы не решились сделать свои предложения по Полю.



Этот сезон пока совершенно не ладится для Погба, который из-за травмы лодыжки и последующего рецидива пропустил 20 из 26 матчей "красных дьяволов" во всех соревнованиях.



Ранее на текущей неделе главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что возвращение Поля снова откладывается — 26-летний француз приболел и до конца календарного года уже никак не сыграет.



Однако Daily Mirror стало известно, что Погба, возможно, уже вообще не сыграет за "дьяволов". Такое ощущение есть внутри клуба с "Олд Траффорд".



Поль по-прежнему настроен уйти, в идеале — уже в январе. Погба надеется, что "Реал" все-таки раскошелится на него после невыразительной первой половины сезона.



Издание ожидает, что только сумма порядка 150 миллионов фунтов убедит "Юнайтед" отпустить свою главную звезду в следующем месяце.