В "Юнайтед" уверены, что Погба уже больше не сыграет за клуб
Руководство и игроки "Манчестер Юнайтед" уверены, что полузащитник Поль Погба уже сыграл свой последний матч за клуб.
Напомним, Погба открыто рассуждал о своем уходе из "Юнайтед" еще минувшим летом, однако большие европейские клубы не решились сделать свои предложения по Полю.
Этот сезон пока совершенно не ладится для Погба, который из-за травмы лодыжки и последующего рецидива пропустил 20 из 26 матчей "красных дьяволов" во всех соревнованиях.
Ранее на текущей неделе главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что возвращение Поля снова откладывается — 26-летний француз приболел и до конца календарного года уже никак не сыграет.
Однако Daily Mirror стало известно, что Погба, возможно, уже вообще не сыграет за "дьяволов". Такое ощущение есть внутри клуба с "Олд Траффорд".
Поль по-прежнему настроен уйти, в идеале — уже в январе. Погба надеется, что "Реал" все-таки раскошелится на него после невыразительной первой половины сезона.
Издание ожидает, что только сумма порядка 150 миллионов фунтов убедит "Юнайтед" отпустить свою главную звезду в следующем месяце.
20.12.2019 08:00
Просмотров: 602
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да боже.
Продать нельзя оставить
Хуле, тут и так понятно куда ставить запятую
Взять Эриксена и будут все довольны
(ответить)
Лихенда!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий