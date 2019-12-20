В "Юнайтед" уверены, что Погба уже больше не сыграет за клуб

Поль Погба Руководство и игроки "Манчестер Юнайтед" уверены, что полузащитник Поль Погба уже сыграл свой последний матч за клуб.

Напомним, Погба открыто рассуждал о своем уходе из "Юнайтед" еще минувшим летом, однако большие европейские клубы не решились сделать свои предложения по Полю.

Этот сезон пока совершенно не ладится для Погба, который из-за травмы лодыжки и последующего рецидива пропустил 20 из 26 матчей "красных дьяволов" во всех соревнованиях.

Ранее на текущей неделе главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что возвращение Поля снова откладывается — 26-летний француз приболел и до конца календарного года уже никак не сыграет.

Однако Daily Mirror стало известно, что Погба, возможно, уже вообще не сыграет за "дьяволов". Такое ощущение есть внутри клуба с "Олд Траффорд".

Поль по-прежнему настроен уйти, в идеале — уже в январе. Погба надеется, что "Реал" все-таки раскошелится на него после невыразительной первой половины сезона.

Издание ожидает, что только сумма порядка 150 миллионов фунтов убедит "Юнайтед" отпустить свою главную звезду в следующем месяце.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 602

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. umnaf 20.12.2019 08:17 # umnaf
    Да боже.
    Продать нельзя оставить
    Хуле, тут и так понятно куда ставить запятую
    Взять Эриксена и будут все довольны

    (ответить)

  2. frisby 20.12.2019 08:00 # frisby
    Лихенда!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: