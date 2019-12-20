Яя Туре: "Фанаты стали глупее"

Яя Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре связывает увеличение количества расистских скандалов в футболе с тем, что фанаты стали глупее.

С начала этого сезона в футболе прогремело сразу несколько скандалов расистского характера — не только в Премьер-Лиге, но и в Европе. Особенно остро обстоят дела в Италии, где выступает бывший одноклубник Яя Марио Балотелли. Свою озабоченность насчет этого Туре уже выразил ФИФА.

"Я поговорил с ФИФА, потому что это очень важная тема, и они должны тщательно изучить проблему".

"Я знаю, что это будет сложно, потому что выиграть эту войну быстро не получится. Теперь фанаты, люди стали глупее, чем прежде".

"Конечно, это шок, что подобное происходит в 2019 году. Что будет в 2020, 2025, когда подрастут наши дети? Так нельзя продолжать", — цитирует Туре Sky Sports.


Метки болельщики, расизм, Туре

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 07:00

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  1. mcferson 20.12.2019 07:45 # mcferson
    Просто напомню что у этой великолепной черной культуры все песни реп исполнения с текстом:

    Niga niga niga niga niga noga motherfucka niga

    А так конечно их надо назвать темным этническим народом

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  2. beatles-red 20.12.2019 07:41 # beatles-red
    Негра негром нельзя назвать, а фанатов тупыми можно. Ебанулся этот шизик

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  3. mufc1994 20.12.2019 07:12 # mufc1994
    Негры сами привлекают к себе внимание, так то на них всем пох, кроме отдельных дурачков

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  4. electric 20.12.2019 07:11 # electric
    А негрилы умнее. Ага.

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