Яя Туре: "Фанаты стали глупее"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре связывает увеличение количества расистских скандалов в футболе с тем, что фанаты стали глупее.

С начала этого сезона в футболе прогремело сразу несколько скандалов расистского характера — не только в Премьер-Лиге, но и в Европе. Особенно остро обстоят дела в Италии, где выступает бывший одноклубник Яя Марио Балотелли. Свою озабоченность насчет этого Туре уже выразил ФИФА.



"Я поговорил с ФИФА, потому что это очень важная тема, и они должны тщательно изучить проблему".



"Я знаю, что это будет сложно, потому что выиграть эту войну быстро не получится. Теперь фанаты, люди стали глупее, чем прежде".



"Конечно, это шок, что подобное происходит в 2019 году. Что будет в 2020, 2025, когда подрастут наши дети? Так нельзя продолжать", — цитирует Туре Sky Sports.