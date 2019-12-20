Чемпионшип-2019/20. На экваторе

Регулярный сезон в первом английском дивизионе подходит к экватору — определились два лидера, мчащихся на всех парах в Премьер-Лигу, но традиционно есть большое количество команд, претендующих на четыре места в зоне плей-офф. Вашему вниманию — обзор положения вещей в Чемпионшипе посреди дистанции.





ВЕСТ БРОМВИЧ



"Вест Бромвич" после вылета из Премьер-Лиги в сезоне 2017/18 вполне мог по собственной традиции команды-лифта подняться наверх тут же, но занял лишь четвертое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф уступил принципиальному сопернику в лице "Астон Виллы", причем в серии пенальти. По ходу сезона был отправлен в отставку Даррен Мур, а в плей-офф команда играла с временным наставником Джеймсом Шаном, что, может быть, и сыграло свою роль в итоге.



Летом "дроздов" принял менеджер с именем и опытом работы в Премьер-Лиге — хорват Славен Билич. Команда усилилась такими игроками, как Матеус Перейра, Кеннет Зохоре, Грейди Диангана, Чарли Остин, Филип Кровинович, Дарнелл Фурлонг, Ромейн Сойерс, Сэми Аджайи. Большинство из них сходу стали основными исполнителями "дроздов", но лидером команды остался лучший ее игрок последних лет — шотландец Мэттью Филлипс. Мастер дальних ударов и нестандартных действий на поле забил в этом сезоне уже семь мячей и с большой вероятностью покорит собственный рекорд результативности для одного чемпионата.



На старте сезона "Вест Бромвич" слишком часто играл вничью, но не проигрывал, а после того, как допустил первое и пока что единственное в нынешнем чемпионате поражение от "Лидса" в первый день октября, команда Билича начала побеждать чаще, выиграв 10 из 13 последних матчей при трех ничейных результатах. Эта серия позволила "дроздам" подняться на первое место по итогам 22 туров, и есть все предпосылки к тому, что Рождество "Вест Бромвич" будет встречать на первом месте.



"Дрозды" больше всех забили, причем значительно — на 10 мячей больше, чем кто-либо. У "Лидса", "Престона" и КПР по 35 мячей. Голы распределяются между форвардами и полузащитниками равномерно, но традиционно, для славящихся умением забивать после стандартных положений, вносят свою весомую лепту и защитники.



ЛИДС



Фаворитом букмекеров, аналитиков и нейтральных любителей английского футбола в этом сезоне в Чемпионшипе был "Лидс" Марсело Бьелсы. С первых туров "павлины" оправдывают оптимистические прогнозы, стабильно занимая одну из двух позиций, дающих право на прямое повышение в классе. В прошлом сезоне "Лидс" был хорош, но проиграл в полуфинале плей-офф "Дерби" Фрэнка Лэмпарда, а сейчас команда настроена на то, чтобы избежать случайностей в матчах на вылет и взять одну из двух прямых путевок в Премьер-Лигу.



Марсело Бьелса не относится к числу менеджеров, привыкших к массовым закупкам на трансферном рынке, потому состав "павлинов" летом не изменился кардинальным образом. Основными из числа немногочисленных новичков стали только португалец Элдер Кошта из "Вулверхэмптона" и Эдди Нкетиа из "Арсенала" — они пришли в аренду, но имеют все шансы закрепиться в команде Бьелсы.



Сейчас "Лидс" играет не так ярко, как в прошлом сезоне, но результаты "павлинов" стали стабильнее, а оборона — лучшей в лиге. Всего 13 пропущенных мячей — заслуга не только испанского голкипера Касильи, с приходом которого по ходу прошлого сезона Бьелса закрыл вратарскую проблему, но и того стиля игры, который привил команде аргентинец. Лучший способ защиты — не отдавать сопернику мяч, а в таком компоненте, как владение мячом, команда Бьелсы — безусловно лучшая в Чемпионшипе.



С приходом Бьелсы "Лидс", находящийся сейчас в руках консорциума во главе с итальянцем Радриццани, стал очень привлекательным для инвесторов, и уже предпринималось несколько попыток перекупить клуб — в том числе невероятно богатыми владельцами "Пари Сен-Жермен", желающими заполучить себе клуб в Премьер-Лиге из числа "спящих гигантов". "Лидс" в этом отношении — очень перспективный актив, так как с приходом Бьелсы болельщики потянулись на трибуны, а история и былые достижения клуба делают его привлекательным для больших игроков, если "павлины" все же вернутся в элиту.



ПРЕТЕНТЕНДЫ НА ПЛЕЙ-ОФФ



Сейчас отрыв "Вест Бромвича" и "Лидса" от пелотона составляет 10 очков у "павлинов" и 12 у "дроздов", и с большой вероятностью лидерам удастся удержаться на вершине, так как они с первого тура демонстрируют стабильность и обладают приличным запасом прочности. Добавляет вистов "Вест Бромвичу" с "Лидсом" и то, что в кругу преследователей нет команды, способной совершить затяжной спурт — все клубы, находящиеся в зоне плей-офф, достаточно регулярно проигрывают и не отличаются стабильностью. В связи с этим очень сложно предсказать, кто же именно окажется в плей-офф — круг претендентов на попадание в четверку претендентов на третью путевку очень велик, а расстояние между третьим и 14-м местом исчисляется всего семью очками.



Одной из тех команд, что никогда не заглядывала в Премьер-Лигу, но длительное время пребывает в Чемпионшипе, является "Престон Норт Энд" — команда с великой историей, но достаточно обыденным статусом в наши дни. "Лилово-белые" когда-то стали первой командой, сумевшей провести чемпионат без единого поражения, но все достижения их остались в довоенной эпохе.



Сейчас "Престон" тренирует шотландец Алекс Нил, выводивший ранее в Премьер-Лигу "Норвич", а талисманом команды является один из наиболее известных ее воспитанников последних лет — форвард Кевин Наджент, вернувшийся в родные пенаты после 10 лет, проведенных в "Портсмуте", "Бернли", "Лестере", "Мидлсбро" и "Дерби". Наджент дважды выигрывал повышение в классе — с "лисами" и "речниками", регулярно играл в плей-офф Чемпионшипа и мечтает завершить карьеру в Премьер-Лиге с родным клубом.



Представляющий Западный Лондон "Брентфорд" уже длительное время пребывает в числе претендентов на повышение в классе, время от времени попадая в плей-офф. У "пчел" есть партнерские связи с датским "Мидтьюлландом", что выливается в традиционно большое представительство датских игроков в "Брентфорде", а сейчас у них еще и датский менеджер — Томас Франк. У "Брентфорда" очень молодая команда с забивным форвардом Олли Уоткинсом, который является одним из наиболее востребованных игроков в Чемпионшипе — потому появления этой команды в Премьер-Лиге стоит ждать рано или поздно.



Из числа команд, вылетевших в прошлом сезоне из Премьер-Лиги, в числе претендентов на плей-офф регулярно находится "Фулхэм", сделавший ставку на Скотта Паркера, который заменил Клаудио Раньери еще по ходу предыдущей кампании. Причиной неудач "Фулхэма" в Премьер-Лиге была слишком активная трансферная кампания, разрушившая игровые связи команды Славиши Йокановича. И вот что интересно — сейчас "Фулхэм" избавился от большинства новичков, навязанных тогда сербскому специалисту, и играет в практически в том же составе, который повышался в классе. Стабильностью "Фулхэм" не отличается, но потенциал для того, чтобы прибавить во втором круге, у "дачников" есть, как и регулярно забивающий форвард Александар Митрович.



Как и "Брентфорд", регулярно крутится вокруг зоны плей-офф в последние годы "Бристоль Сити" — клуб, которым уже длительное время управляет один из самых перспективных английских менеджеров Ли Джонсон. "Малиновки" время от времени проявляют себя в кубковых соревнованиях, удивляя континентальным стилем игры, основанным на игре низом, но в чемпионате "Бристолю" не хватает стабильности. Впрочем, команда у Джонсона молодая и рано или поздно должна выстрелить.



Еще одним "спящим гигантом" Чемпионшипа, наряду с "Лидсом", является "Ноттингем Форест" — не менее регулярно меняющий владельцев и менеджеров. Сейчас командой руководит бывший игрок сборной Франции Сабри Лямуши, и в ее составе хватает игроков, выходивших в Премьер-Лигу с другими клубами: Бен Уотсон, Альберт Адома, Льюис Граббан, Майкл Доусон, Джо Лолли. Их опыт может сказаться в плей-офф, если "лесники" туда сумеют попасть, но пока что они вывалились из шестерки, набрав всего два очка в четырех последних матчах.



Сейчас сложно выделить кого-то из многочисленных претендентов на попадание в плей-офф, а в число таких команд входят и находящиеся на 9-14 местах "Блэкберн", "Суонси", "Миллуолл", "Кардифф", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Халл". Тем интереснее следить за Чемпионшипом — турниром, в котором каждый может обыграть каждого, а самый богатый клуб "Стоук", имеющий за спиной ведущего мирового онлайн-букмекера Bet365, пребывает в зоне вылета.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru