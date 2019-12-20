"Вест Хэм" проявляет интерес к Джо Аллену

"Вест Хэм" находится в числе клубов, проявляющих интерес к полузащитнику "Стоука" Джо Аллену.

В данный момент дела "Стоука" совсем плохи. Команда Майкла О'Нила занимает место в зоне вылета Чемпионшипа, но по-прежнему обладает зарплатной ведомостью на уровне Премьер-Лиги.



Особенно тяжелым бременем для "гончаров" является Аллен, получающий 65 тысяч фунтов в неделю. Как утверждает Daily Mail, "Стоук" открыт к продаже своего ведущего полузащитника в январе.



Ожидается, что "гончары" попросят за 29-летнего валлийца около 15 млн. фунтов, однако "Вест Хэм" надеется договориться на 8 млн. Впрочем, интерес к Джо также проявляют "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл".



Также "Стоук" ожидает интереса к некоторым другим своим игрокам, включая голкипера Джека Батленда — уже упомянутому "Вест Хэму" такой игрок точно не помешал бы.