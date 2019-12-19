Клопп ожидает, что Кейта значительно прибавит
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник Наби Кейта все еще способен значительно улучшить свою игру.
Кейта весьма нестабильно провел свою дебютный английский сезон, но в этой кампании проблесками демонстрирует тот футбол, который и заставил "Ливерпуль" купить его у "РБ Лейпциг" за 52.75 млн. фунтов.
В минувшую среду против "Монтеррея" на клубном Чемпионате Мира Наби забил в третьем матче подряд, однако это еще далеко не предел для 24-летнего гвинейца.
"Наби — это игрок, который способен забивать голы. Он не лидер в команде по количеству сыгранных за нас матчей, но он забил уже много голов и голов важных. Против "Монтеррея" он сделал это абсолютно блестящим образом — но он все еще способен на гораздо большее".
"Возможно, знай вы Наби чуть дольше, вы бы тоже сказали: "Окей, он выглядит хорошо, но он все еще может быть лучше". И это великолепно для нас", — цитирует Клоппа The Independent.
19.12.2019 23:00
Просмотров: 481
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Несомненно.
Князь есть князь!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий