Вердикт УЕФА по делу о нарушении "Сити" ФФП откладывается
УЕФА решил повременить с вердиктом по делу о нарушении "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей до 2020 года.
Напомним, в прошлом сезоне следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (The Club Financial Control Body) инициировала расследование в отношении "горожан" после серии обвинений, прозвучавших в прессе.
При этом клуб с "Этихад" не только не признал свою вину, но и настолько возмутился, что даже обратился в Спортивный арбитражный суд с требованием запретить УЕФА вынести обвинительное заключение. Правда, CAS это нелепое требование отклонил.
Как утверждает Daily Mail, пока нет никаких намеков на то, будет ли "Сити" вообще подвергнут санкциям, однако назначенное на декабрь заседание CFCB было отменено.
Теперь CFCB соберется только в конце января, и раньше этого времени вердикта в отношении "горожан" ждать не стоит.
19.12.2019 22:00
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Это означает, что комиссия УЕФА до 20-го года, бензином обеспечена.
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Выеб.те голубых в задний проход за ффп!!!
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муму проверьте
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