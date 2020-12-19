Леви: "Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм"
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви допускает, что уволенный с поста главного тренера Маурисио Почеттино в будущем вернется в клуб.
Напомним, Почеттино покинул Северный Лондон в ноябре — после пяти с половиной лет работы и спустя менее полугода после первого в истории "шпор" финала Лиги Чемпионов.
По словам Леви, за эти пять с половиной лет Почеттино стал для него не только коллегой, но и другом, причем расстались они в хороших отношениях. Ранее в декабре Маурисио уже намекнул, что их пути с "Тоттенхэмом" могут снова пересечься, и Даниэль чувствует то же самое.
"Вы должны понимать, что за эти пять с половиной лет у меня сложились отношения с Маурисио на личном уровне".
"Уволить его — это не то, чего я хотел. Лично для меня это было невероятно сложно, я сказал ему об этом, и он понял".
"Он давно в футболе, и он понимает. Здесь нет ничего личного, и я уверен, он вернется сильнее и получит возможность тренировать другой отличный клуб. Возможно, однажды он вернется к нам".
"Я не собираюсь сидеть здесь и анализировать прошлое. Это не продуктивно".
"Маурисио проделал великолепную работу, и мы очень ему благодарны. Я желаю ему всего наилучшего в будущем".
"Я по-прежнему контактируют с ним. У меня очень хорошие отношения с ним. Просто это достигло той точки, когда возникло ощущение, что нам необходим развод", — сообщил Леви Evening Standard.
19.12.2019 20:00
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по ходу траву не всю сдали, кое-что осталось.
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Бизнес - это сухой рассчёт. Там нет места эмоция и личностных связях. На работе шеф и подчинённый, после работы два живих человека.
Все таки Леви не такой уж и ублюдок, умеет и бизнес вести и с людями работать умеет.
Похвально. Думаю Шпоры в скором времени вырастут по статусе и силе, Моур мастер своего дела, пока справляется.
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