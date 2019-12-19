Обамеянг отчаянно хочет уйти из "Арсенала"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отчаянно хочет покинуть лондонский клуб.

Ранее в нынешнем сезоне стало известно, что переговоры "канониров" с габонским нападающим о новом контракте зашли в тупик.



Болельщики и боссы "Арсенала" надеялись, что увольнение Унаи Эмери и приход нового человека на должность главного тренера помогут клубу удержать Обамеянга, однако The Independent утверждает, что этому не бывать.



Пьер-Эмерик активно ищет вариант, чтобы покинуть "Эмирейтс", и хочет побороться за трофеи на закате своей карьеры, чего "Арсенал" ему предложить не в состоянии.



Сразу несколько источников сообщили The Independent, что подобное настроение разделяет "половина команды". Игроки "Арсенала" опечалены неспособностью своего клуба соперничать с фаворитами Премьер-Лиги и не понимают, в каком направлении хотят развиваться "канониры".



Добавим, по окончании сезона у 30-летнего Обамеянга останется только 12 месяцев по действующему контракту.