Обамеянг отчаянно хочет уйти из "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отчаянно хочет покинуть лондонский клуб.

Ранее в нынешнем сезоне стало известно, что переговоры "канониров" с габонским нападающим о новом контракте зашли в тупик.

Болельщики и боссы "Арсенала" надеялись, что увольнение Унаи Эмери и приход нового человека на должность главного тренера помогут клубу удержать Обамеянга, однако The Independent утверждает, что этому не бывать.

Пьер-Эмерик активно ищет вариант, чтобы покинуть "Эмирейтс", и хочет побороться за трофеи на закате своей карьеры, чего "Арсенал" ему предложить не в состоянии.

Сразу несколько источников сообщили The Independent, что подобное настроение разделяет "половина команды". Игроки "Арсенала" опечалены неспособностью своего клуба соперничать с фаворитами Премьер-Лиги и не понимают, в каком направлении хотят развиваться "канониры".

Добавим, по окончании сезона у 30-летнего Обамеянга останется только 12 месяцев по действующему контракту.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 19:15

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  1. noi39 19.12.2019 19:41 # noi39
    Главное "половина команды" опечалена,что игры нет,сами гадёныши не играют,и не хотят,а дядя виноват,свалить им надо,вот чурки.

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  2. slash-lfc 19.12.2019 19:38 # slash-lfc
    Проклятье повязки действует ехехехехех. В ЛФК его или Ляку

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  3. flamic 19.12.2019 19:36 # flamic
    Хаха, если нерuилу ещё могут взять в какой-то околотоп, то остальные максимум в вест хэм. половина :D

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  4. blackdreamer 19.12.2019 19:21 # blackdreamer
    хорошее усиление для лфк

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