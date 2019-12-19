Обамеянг отчаянно хочет уйти из "Арсенала"
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг отчаянно хочет покинуть лондонский клуб.
Ранее в нынешнем сезоне стало известно, что переговоры "канониров" с габонским нападающим о новом контракте зашли в тупик.
Болельщики и боссы "Арсенала" надеялись, что увольнение Унаи Эмери и приход нового человека на должность главного тренера помогут клубу удержать Обамеянга, однако The Independent утверждает, что этому не бывать.
Пьер-Эмерик активно ищет вариант, чтобы покинуть "Эмирейтс", и хочет побороться за трофеи на закате своей карьеры, чего "Арсенал" ему предложить не в состоянии.
Сразу несколько источников сообщили The Independent, что подобное настроение разделяет "половина команды". Игроки "Арсенала" опечалены неспособностью своего клуба соперничать с фаворитами Премьер-Лиги и не понимают, в каком направлении хотят развиваться "канониры".
Добавим, по окончании сезона у 30-летнего Обамеянга останется только 12 месяцев по действующему контракту.
19.12.2019 19:15
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Главное "половина команды" опечалена,что игры нет,сами гадёныши не играют,и не хотят,а дядя виноват,свалить им надо,вот чурки.
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Проклятье повязки действует ехехехехех. В ЛФК его или Ляку
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Хаха, если нерuилу ещё могут взять в какой-то околотоп, то остальные максимум в вест хэм. половина :D
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хорошее усиление для лфк
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