Перейра: "Надеюсь, Сульшер останется на много лет"

Оле Гуннар Сульшер и Андреас Перейра Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра выразил надежду, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер проведет на своем посту много лет.

Победой 3:0 над "Колчестером" из четвертого дивизиона в Кубке Лиги накануне вечером Сульшер отметил один год своей работы на тренерском мостике "Юнайтед".

В данный момент "дьяволы" имеют на одно очко меньше в Премьер-Лиге, чем на момент увольнения Жозе Моуриньо, однако Перейре кажется, что "Юнайтед" продвинулся вперед.

"Мы значительно эволюционировали. Мы стали более терпеливы в психологическом плане, мы больше работаем друг за друга, и мы чувствуем себя увереннее на поле".

"Мы играем так, как и должно быть свойственно "Юнайтед". Мы умеем контратаковать, мы нацелены на ворота, и в этом есть большая заслуга тренера. Надеюсь, так будет и дальше, и он (Сульшер) сможет остаться еще на много лет", — цитирует Перейру ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Перейра, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 18:00

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  1. scauzer11 19.12.2019 18:13 # scauzer11
    все на это молятся))

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  2. forester 19.12.2019 18:05 # forester
    Мы все надеемся, брат, мы все

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  3. sj606 19.12.2019 18:04 # sj606
    надеемся покинешь нас, так как сейчас самое слабое звено это ты

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  4. liver-red-son 19.12.2019 18:01 # liver-red-son
    Все надеются на это

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