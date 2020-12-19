Перейра: "Надеюсь, Сульшер останется на много лет"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра выразил надежду, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер проведет на своем посту много лет.

Победой 3:0 над "Колчестером" из четвертого дивизиона в Кубке Лиги накануне вечером Сульшер отметил один год своей работы на тренерском мостике "Юнайтед".



В данный момент "дьяволы" имеют на одно очко меньше в Премьер-Лиге, чем на момент увольнения Жозе Моуриньо, однако Перейре кажется, что "Юнайтед" продвинулся вперед.



"Мы значительно эволюционировали. Мы стали более терпеливы в психологическом плане, мы больше работаем друг за друга, и мы чувствуем себя увереннее на поле".



"Мы играем так, как и должно быть свойственно "Юнайтед". Мы умеем контратаковать, мы нацелены на ворота, и в этом есть большая заслуга тренера. Надеюсь, так будет и дальше, и он (Сульшер) сможет остаться еще на много лет", — цитирует Перейру ESPN.