Перейра: "Надеюсь, Сульшер останется на много лет"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра выразил надежду, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер проведет на своем посту много лет.
Победой 3:0 над "Колчестером" из четвертого дивизиона в Кубке Лиги накануне вечером Сульшер отметил один год своей работы на тренерском мостике "Юнайтед".
В данный момент "дьяволы" имеют на одно очко меньше в Премьер-Лиге, чем на момент увольнения Жозе Моуриньо, однако Перейре кажется, что "Юнайтед" продвинулся вперед.
"Мы значительно эволюционировали. Мы стали более терпеливы в психологическом плане, мы больше работаем друг за друга, и мы чувствуем себя увереннее на поле".
"Мы играем так, как и должно быть свойственно "Юнайтед". Мы умеем контратаковать, мы нацелены на ворота, и в этом есть большая заслуга тренера. Надеюсь, так будет и дальше, и он (Сульшер) сможет остаться еще на много лет", — цитирует Перейру ESPN.
19.12.2019 18:00
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все на это молятся))
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Мы все надеемся, брат, мы все
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надеемся покинешь нас, так как сейчас самое слабое звено это ты
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Все надеются на это
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