"Наполи" согласился освободить Анчелотти
Юристы Карло Анчелотти достигли договоренности с "Наполи" о расторжении контракта, что позволит 60-летнему итальянцу возглавить "Эвертон".
Напомним, "Наполи" уволил Анчелотти 10 декабря. Карло покинул пост главного тренера, но формально оставался связан контрактом с клубом Серии А.
Однако сейчас Sky Sports стало известно, что представители Анчелотти договорились о прекращении отношений с "Наполи". Карло лишь остается встретиться со своим бывшим работодателем и подписать бумаги.
После того, как Анчелотти снимет с себя обязательства перед "Наполи", он сможет заключить контракт на четыре с половиной года с "Эвертоном". Прямо сейчас Карло находится на родине в Италии и готовится к переезду в Британию.
Ожидается, что Анчелотти будет на трибунах "Гудисон Парк" в субботу, когда в гости к "ирискам" приедет "Арсенал". Руководить мерсисайдской командой от бровки в этом матче будет Данкан Фергюсон.
19.12.2019 17:00
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прям как в сказке Буратино "Освободите Папа Карло!"
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Неаполитанцы освободили его и заковали Гаттузо, гениально пздц как
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