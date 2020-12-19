"Наполи" согласился освободить Анчелотти

Юристы Карло Анчелотти достигли договоренности с "Наполи" о расторжении контракта, что позволит 60-летнему итальянцу возглавить "Эвертон".

Напомним, "Наполи" уволил Анчелотти 10 декабря. Карло покинул пост главного тренера, но формально оставался связан контрактом с клубом Серии А.



Однако сейчас Sky Sports стало известно, что представители Анчелотти договорились о прекращении отношений с "Наполи". Карло лишь остается встретиться со своим бывшим работодателем и подписать бумаги.



После того, как Анчелотти снимет с себя обязательства перед "Наполи", он сможет заключить контракт на четыре с половиной года с "Эвертоном". Прямо сейчас Карло находится на родине в Италии и готовится к переезду в Британию.



Ожидается, что Анчелотти будет на трибунах "Гудисон Парк" в субботу, когда в гости к "ирискам" приедет "Арсенал". Руководить мерсисайдской командой от бровки в этом матче будет Данкан Фергюсон.