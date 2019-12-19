"Арсенал" отменил пресс-конференцию Юнгберга

Ожидая назначения Микеля Артеты на должность главного тренера, "Арсенал" отменил запланированную на четверг пресс-конференцию Фредди Юнгберга.

Программа 18-го тура Премьер-Лиги стартует выездным матчем "канониров" против "Эвертона", поэтому общение с журналистами лондонский клуб изначально запланировал на четверг.



Однако сейчас стало известно, что "Арсенал" перенес пресс-конференцию с четверга на пятницу. Ожидается, что перед журналистами по-прежнему предстанет Юнгберг, однако к тому времени интрига насчет нового главного тренера окончательно развеется.



Как сообщают The Athletic и Sky Sports, Артета уже сообщил "Сити" о своем желании уйти в "Арсенал" и попрощался с персоналом "горожан", вместе с тем двум клубам все еще предстоит уладить вопрос о компенсации, размер которой может составить 2 миллиона фунтов.



The Telegraph добавляет, что Артеты в любом случае не будет у бровки во время субботнего матча на "Гудисон Парк".