"Арсенал" отменил пресс-конференцию Юнгберга

Микель Артета Ожидая назначения Микеля Артеты на должность главного тренера, "Арсенал" отменил запланированную на четверг пресс-конференцию Фредди Юнгберга.

Программа 18-го тура Премьер-Лиги стартует выездным матчем "канониров" против "Эвертона", поэтому общение с журналистами лондонский клуб изначально запланировал на четверг.

Однако сейчас стало известно, что "Арсенал" перенес пресс-конференцию с четверга на пятницу. Ожидается, что перед журналистами по-прежнему предстанет Юнгберг, однако к тому времени интрига насчет нового главного тренера окончательно развеется.

Как сообщают The Athletic и Sky Sports, Артета уже сообщил "Сити" о своем желании уйти в "Арсенал" и попрощался с персоналом "горожан", вместе с тем двум клубам все еще предстоит уладить вопрос о компенсации, размер которой может составить 2 миллиона фунтов.

The Telegraph добавляет, что Артеты в любом случае не будет у бровки во время субботнего матча на "Гудисон Парк".


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 19.12.2019 16:28 # blackdreamer
    такой провал ставить физрука без опыта
    губэбенениг показал весь тлен арсенала

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  2. pistolero-lfc 19.12.2019 16:27 # pistolero-lfc
    клоуны спалились!

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