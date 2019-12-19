Матич заверил, что "Юнайтед" может на него рассчитывать

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич пообещал, что останется профессионалом, несмотря на неопределенные перспективы на "Олд Траффорд".

В среду против "Колчестера" из четвертого дивизиона Матич отметился всего лишь своим седьмым появлением на поле в этом сезоне за "красных дьяволов".



Недоверие главного тренера Оле Гуннара Сульшера и собственные проблемы с формой наводят Неманью на мысли о смене клуба, однако 31-летний серб уверяет, что "Юнайтед" может на него рассчитывать, пока он здесь.



"Конечно, когда я на поле, я стараюсь изо всех сил, я всегда стараюсь помогать команде. Когда я на поле, я счастлив, и я продолжу делать свою работу".



"Мы должны быть стабильнее в своих матчах, но это нормально для молодой команды без опыта".



"Это нормально, и я уверен, что эти молодые парни в раздевалке — будущее "Манчестер Юнайтед", — сообщил Матич официальному веб-сайту "дьяволов".