Сульшер подтвердил свой интерес к Холанду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что он заинтересован в нападающем "Ред Булл" Эрлинге Бреуте Холанде.

По слухам, во время очной встречи с Сульшером в Зальцбурге в минувшую пятницу Холанд заверил своего бывшего тренера по "Мольде", что "Юнайтед" остается его приоритетом, несмотря на недавние экскурсии в "РБ Лейпциг" и дортмундскую "Боруссию".



После победы 3:0 над "Колчестером" накануне вечером Сульшер сделал пока что самый сильный намек на то, что 19-летний норвежец присоединится к "красным дьяволам" в январе.



"Он тот игрок, который мне нравится. Мы постоянно ищем хороших игроков. Эрлинг добился хорошего прогресса, и он должен развиваться дальше, независимо от того, куда он решит отправиться".



"Мне не нужно слишком много говорить о нем, но мы как команда всегда ищем игроков, которые могут дополнить тех, кто у нас уже есть, поэтому посмотрим", — сообщил Сульшер Viasport.