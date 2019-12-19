Сульшер подтвердил свой интерес к Холанду

Эрлинг Бреут Холанд Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что он заинтересован в нападающем "Ред Булл" Эрлинге Бреуте Холанде.

По слухам, во время очной встречи с Сульшером в Зальцбурге в минувшую пятницу Холанд заверил своего бывшего тренера по "Мольде", что "Юнайтед" остается его приоритетом, несмотря на недавние экскурсии в "РБ Лейпциг" и дортмундскую "Боруссию".

После победы 3:0 над "Колчестером" накануне вечером Сульшер сделал пока что самый сильный намек на то, что 19-летний норвежец присоединится к "красным дьяволам" в январе.

"Он тот игрок, который мне нравится. Мы постоянно ищем хороших игроков. Эрлинг добился хорошего прогресса, и он должен развиваться дальше, независимо от того, куда он решит отправиться".

"Мне не нужно слишком много говорить о нем, но мы как команда всегда ищем игроков, которые могут дополнить тех, кто у нас уже есть, поэтому посмотрим", — сообщил Сульшер Viasport.


Метки Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Сульшер, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 14:00

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  1. karimov-mu 19.12.2019 14:33 # karimov-mu
    очень классный и перспективный игрок, спору нет. но что будет с нашими девятками Марсьялем и Гринвудом? зачем такая большая конкуренция на 1 место?
    да, Гринвуда можно отпустить в аренду, но что же делать с Марсьялем? не думаю, что кто-либо из них согласен сидеть на скамейке.

    не лучше ли укреплять полузащиту?

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  2. mancunia-planet 19.12.2019 14:20 # mancunia-planet
    Настолько часто пишут про этот трансфер, видимо уже всё решено.

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