Стерлинг: "Мои голы потеряют смысл без трофеев"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что забитые им голы потеряют смысл, если "горожане" останутся без трофеев.
Накануне вечером Стерлинг отметился дублем против "Оксфорда", благодаря чему "горожане" одержали победу 1:3 и вышли в полуфинал Кубка Лиги.
Теперь на счету Рахима уже 18 голов за "Сити" в этом сезоне с учетом всех соревнований, однако индивидуальные достижения второстепенны для 24-летнего англичанина.
"Мои голы ничего не будут значить без трофеев, но после завоевания трофеев я смогу порадоваться своим голам".
"В каждом соревновании, где мы выступаем, мы стараемся играть на победу. Это не только Премьер-Лига, где может показаться, что первое место вне нашей досягаемости, но также этот турнир, Кубок Англии и даже Лига Чемпионов", — цитирует Стерлинга Goal.
19.12.2019 13:00
Просмотров: 315
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что не скажешь про троицу из ливера
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий