Клопп рассказал, чем хорош Минамино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какого игрока его клуб получил в лице вингера Такуми Минамино.

В четверг "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение Минамино у австрийского "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов. Клопп убежден, что "красные" провернули отличную сделку и получили игрока, который прекрасно подходит стилю Юргена.



"Это потрясающие новости — мы совершили замечательное приобретение. Мы очень, очень рады этому".



"Недавно наши болельщики имели возможность посмотреть его вблизи, поэтому мне не нужно слишком громко распевать о его качествах, потому что они уже известны".



"Такуми — это очень быстрый, очень умный игрок, он находит пространство между линий. Он смело играет с мячом, но также смело играет без мяча — он настоящий командный игрок. Он стараемся изо всех сил на благо остальных".



"Его опыт выступлений в Лиге Чемпионов — это большой бонус. Учитывая клуб и организацию, откуда он переходит, мы знаем, что получаем игрока, который готов к выступлению на топ-уровне".



"Наш департамент по комплектации состава потрудился на славу в случае с этим трансфером. Майкл Эдвардс заслуживает большой похвалы", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".