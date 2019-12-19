Клопп рассказал, чем хорош Минамино

Такуми Минамино Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какого игрока его клуб получил в лице вингера Такуми Минамино.

В четверг "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение Минамино у австрийского "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов. Клопп убежден, что "красные" провернули отличную сделку и получили игрока, который прекрасно подходит стилю Юргена.

"Это потрясающие новости — мы совершили замечательное приобретение. Мы очень, очень рады этому".

"Недавно наши болельщики имели возможность посмотреть его вблизи, поэтому мне не нужно слишком громко распевать о его качествах, потому что они уже известны".

"Такуми — это очень быстрый, очень умный игрок, он находит пространство между линий. Он смело играет с мячом, но также смело играет без мяча — он настоящий командный игрок. Он стараемся изо всех сил на благо остальных".

"Его опыт выступлений в Лиге Чемпионов — это большой бонус. Учитывая клуб и организацию, откуда он переходит, мы знаем, что получаем игрока, который готов к выступлению на топ-уровне".

"Наш департамент по комплектации состава потрудился на славу в случае с этим трансфером. Майкл Эдвардс заслуживает большой похвалы", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Клопп, Ливерпуль, Минамино, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 19.12.2019 13:11 # wilegend
    о, казах

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  2. fc-oil 19.12.2019 13:08 # fc-oil
    Да и так ясно чем. Лапшу и трусы на китайском рынке продавать.

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  3. dragonishka 19.12.2019 13:04 # dragonishka
    Взяли ради азиатского рынка.

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  4. tursa 19.12.2019 13:02 # tursa
    значит уилсона не будут возвращать, а возможно и вовсе продадут
    интересно заща универсала будут ли искать

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