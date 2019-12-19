"Ливерпуль" подтвердил покупку Минамино

"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение вингера "Ред Булл" Такуми Минамино. Игрок сборной Японии присоединится к мерсисайдскому клубу 1 января.

Накануне Минамино прошел медицинское обследование и согласовал условия контракта до лета 2024, а сегодня "красные" подтвердил сделку, которая им обошлась в 7.25 млн. фунтов.



Столь низкая стоимость объясняется пунктом в контракте Минамино с "Ред Булл" об отступных. На Такуми претендовали и другие клубы, однако "Ливерпуль" оказался расторопнее всех.



В 22 матчах этого сезона за "Ред Булл" 24-летний Минамино забил девять голов и отдал 11 результативных передач, в том числе отличившись против "Ливерпуля" на "Энфилде" в рамках Лиги Чемпионов.



"Выступать в Премьер-Лиге было одной из моих целей. Думаю, это лучшая лига в мире. Я думал, что однажды смогу выступать в Премьер-Лиге, если моя футбольная карьера будет плавно развиваться. Но я никогда не думал, что смогу играть в этой команде, и я очень рад этому. Я в предвкушении", — сообщил Минамино.



Добавим, выступать за команду Юргена Клоппа японец будет под 18-м номером.



