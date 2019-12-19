"Ливерпуль" подтвердил покупку Минамино
"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение вингера "Ред Булл" Такуми Минамино. Игрок сборной Японии присоединится к мерсисайдскому клубу 1 января.
Накануне Минамино прошел медицинское обследование и согласовал условия контракта до лета 2024, а сегодня "красные" подтвердил сделку, которая им обошлась в 7.25 млн. фунтов.
Столь низкая стоимость объясняется пунктом в контракте Минамино с "Ред Булл" об отступных. На Такуми претендовали и другие клубы, однако "Ливерпуль" оказался расторопнее всех.
В 22 матчах этого сезона за "Ред Булл" 24-летний Минамино забил девять голов и отдал 11 результативных передач, в том числе отличившись против "Ливерпуля" на "Энфилде" в рамках Лиги Чемпионов.
"Выступать в Премьер-Лиге было одной из моих целей. Думаю, это лучшая лига в мире. Я думал, что однажды смогу выступать в Премьер-Лиге, если моя футбольная карьера будет плавно развиваться. Но я никогда не думал, что смогу играть в этой команде, и я очень рад этому. Я в предвкушении", — сообщил Минамино.
Добавим, выступать за команду Юргена Клоппа японец будет под 18-м номером.
19.12.2019 12:20
Просмотров: 2301
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я так понимаю - клопик будет его Ларисой Ивановной?
(ответить)
Шунсуке Накамура
(ответить)
Чисто Ван Дейк со своей зп купил ручного азиата
(ответить)
Толковый нап, 10ку положит как минимум
(ответить)
«CR7 AIR JORDAN!!✈️😅», – написал Роналду в инстаграме, сравнив себя с бывшим баскетболистом Майклом Джорданом.
Джордан 100 кг, высота прыжка 1,2 м, Роналду и 80 кг нет, высота прыжка 70 см, не по сенке шапака
(ответить)
Ну норм.
хз сможет ли пробиться в основу, но ценник вообще не кусается.
Теперь купить крайков в защиту и замену ловрену.
(ответить)
Игрок под философию Юрки на передней линии - быстрый, работоспособный, техничный. Надеюсь заиграет
(ответить)
еще один казах в апл
(ответить)
Трансфер ради расширения фан базы
(ответить)
Чисто морда для рекламной компании в Китае.
(ответить)
усадит Салаха на бенч в феврале
(ответить)
а тем временем кто-то пытается договориться о покупке норвежца за 70 лямов
(ответить)
охуенный игрок за такие бабки
(ответить)
Trophy machine
(ответить)
На лавке такой игрок самое оно. При Клоппе может стать Кагавой на пике
(ответить)
О_О топчик подъехал:)
(ответить)
Пиздец гавно за такое бабло, в 24 отсасывать где-то там в Австрии...по-любому будет гнить до 28, так и уйдет в райо потом
(ответить)
Помните у гг был японец, потом поиграл в уигане и выиграл КА, интересно где он ща?
(ответить)
Крутой трансфер
(ответить)
это что еще за обрыган
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий