"Ливерпуль" подтвердил покупку Минамино

Такуми Минамино "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение вингера "Ред Булл" Такуми Минамино. Игрок сборной Японии присоединится к мерсисайдскому клубу 1 января.

Накануне Минамино прошел медицинское обследование и согласовал условия контракта до лета 2024, а сегодня "красные" подтвердил сделку, которая им обошлась в 7.25 млн. фунтов.

Столь низкая стоимость объясняется пунктом в контракте Минамино с "Ред Булл" об отступных. На Такуми претендовали и другие клубы, однако "Ливерпуль" оказался расторопнее всех.

В 22 матчах этого сезона за "Ред Булл" 24-летний Минамино забил девять голов и отдал 11 результативных передач, в том числе отличившись против "Ливерпуля" на "Энфилде" в рамках Лиги Чемпионов.

"Выступать в Премьер-Лиге было одной из моих целей. Думаю, это лучшая лига в мире. Я думал, что однажды смогу выступать в Премьер-Лиге, если моя футбольная карьера будет плавно развиваться. Но я никогда не думал, что смогу играть в этой команде, и я очень рад этому. Я в предвкушении", — сообщил Минамино.

Добавим, выступать за команду Юргена Клоппа японец будет под 18-м номером.

Такуми Минамино


Метки Ливерпуль, Минамино, Ред Булл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 12:20

Количество просмотров Просмотров: 2301

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Последние комментарии:




  1. keane16 19.12.2019 13:34 # keane16
    Я так понимаю - клопик будет его Ларисой Ивановной?

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  2. chebrec 19.12.2019 13:34 # chebrec
    Шунсуке Накамура

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  3. m-ballack 19.12.2019 13:27 # m-ballack
    Чисто Ван Дейк со своей зп купил ручного азиата

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  4. mcart 19.12.2019 13:24 # mcart
    Толковый нап, 10ку положит как минимум

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  5. contrario 19.12.2019 13:23 # contrario
    «CR7 AIR JORDAN!!&#9992;&#65039;&#128517;», – написал Роналду в инстаграме, сравнив себя с бывшим баскетболистом Майклом Джорданом.

    Джордан 100 кг, высота прыжка 1,2 м, Роналду и 80 кг нет, высота прыжка 70 см, не по сенке шапака

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  6. gerrard08 19.12.2019 13:21 # gerrard08
    Ну норм.
    хз сможет ли пробиться в основу, но ценник вообще не кусается.
    Теперь купить крайков в защиту и замену ловрену.

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  7. masta 19.12.2019 13:21 # masta
    Игрок под философию Юрки на передней линии - быстрый, работоспособный, техничный. Надеюсь заиграет

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  8. tursa 19.12.2019 13:14 # tursa
    еще один казах в апл

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  9. januzaj00 19.12.2019 13:14 # januzaj00
    Трансфер ради расширения фан базы

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  10. fc-oil 19.12.2019 13:09 # fc-oil
    Чисто морда для рекламной компании в Китае.

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  11. contrario 19.12.2019 13:07 # contrario
    усадит Салаха на бенч в феврале

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  12. tursa 19.12.2019 13:04 # tursa
    а тем временем кто-то пытается договориться о покупке норвежца за 70 лямов

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  13. karimov-mu 19.12.2019 13:03 # karimov-mu
    охуенный игрок за такие бабки

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  14. chr1s8rown 19.12.2019 13:02 # chr1s8rown
    Trophy machine

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  15. spart19an 19.12.2019 13:01 # spart19an
    На лавке такой игрок самое оно. При Клоппе может стать Кагавой на пике

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  16. keremet 19.12.2019 12:56 # keremet
    О_О топчик подъехал:)

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  17. keane16 19.12.2019 12:53 # keane16
    Пиздец гавно за такое бабло, в 24 отсасывать где-то там в Австрии...по-любому будет гнить до 28, так и уйдет в райо потом

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  18. forester 19.12.2019 12:52 # forester
    Помните у гг был японец, потом поиграл в уигане и выиграл КА, интересно где он ща?

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  19. firmino9 19.12.2019 12:50 # firmino9
    Крутой трансфер

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  20. reams 19.12.2019 12:47 # reams
    это что еще за обрыган

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