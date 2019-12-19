"Тоттенхэм" готов переименовать свой стадион за 25 млн. фунтов в год

Тоттенхэм Хотспур Стэдиум "Тоттенхэм" установил цену в 25 миллионов фунтов в год за право переименовать свой новый стадион под бренд спонсора.

Как известно, в апреле этого года, после нескольких месяцев задержки, "шпоры" открыли свою новую 62-тысячную арену под названием "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Источник внутри лондонского клуба сообщил The Telegraph, что "Тоттенхэм" продолжает поиски щедрого партнера для переименования стадиона и хочет заключить рекордную в этой области сделку — не только для мирового футбола, но и спорта в целом.

Президент "шпор" Даниэль Леви готов переименовать стадион на следующие 15 лет и надеется выручить за это 375 миллионов фунтов.

В данный момент самого щедрого спонсора в этой области из числа английских клубов имеет "Манчестер Сити", которому авиакомпания Etihad ежегодно платит 21.9 млн. фунтов за переименование стадиона в "Этихад".

Если говорить о спорте в целом, то здесь первенство держит "Скоушабэнк Арена" из Торонто, на которой выступают команды из НХЛ, НБА и лакросса — 24.4 млн. фунтов в год.


Метки спонсоры, стадионы, Тоттенхэм, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 875

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  1. masta 19.12.2019 11:54 # masta
    Леви болельщикам: "Это только бизнес, ничего личного"

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  2. liverpool1892est 19.12.2019 11:37 # liverpool1892est
    Chicken Stadium...

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  3. blackdreamer 19.12.2019 11:33 # blackdreamer
    KFC трафорд

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  4. meshuggah 19.12.2019 11:12 # meshuggah
    ничего святого у этого курятника

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  5. tursa 19.12.2019 11:12 # tursa
    остались только Энфилд Роуд, Олд Траффорд, и Стэмфорд Бридж
    жаль что все идет только в сторону коммерции

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  6. beowolf 19.12.2019 11:11 # beowolf
    Henhouse было бы збс

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  7. superperez101 19.12.2019 11:07 # superperez101
    ведь можно назвать как-нибудь обидно

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