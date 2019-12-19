"Тоттенхэм" готов переименовать свой стадион за 25 млн. фунтов в год

"Тоттенхэм" установил цену в 25 миллионов фунтов в год за право переименовать свой новый стадион под бренд спонсора.

Как известно, в апреле этого года, после нескольких месяцев задержки, "шпоры" открыли свою новую 62-тысячную арену под названием "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



Источник внутри лондонского клуба сообщил The Telegraph, что "Тоттенхэм" продолжает поиски щедрого партнера для переименования стадиона и хочет заключить рекордную в этой области сделку — не только для мирового футбола, но и спорта в целом.



Президент "шпор" Даниэль Леви готов переименовать стадион на следующие 15 лет и надеется выручить за это 375 миллионов фунтов.



В данный момент самого щедрого спонсора в этой области из числа английских клубов имеет "Манчестер Сити", которому авиакомпания Etihad ежегодно платит 21.9 млн. фунтов за переименование стадиона в "Этихад".



Если говорить о спорте в целом, то здесь первенство держит "Скоушабэнк Арена" из Торонто, на которой выступают команды из НХЛ, НБА и лакросса — 24.4 млн. фунтов в год.