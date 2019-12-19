"Тоттенхэм" готов переименовать свой стадион за 25 млн. фунтов в год
"Тоттенхэм" установил цену в 25 миллионов фунтов в год за право переименовать свой новый стадион под бренд спонсора.
Как известно, в апреле этого года, после нескольких месяцев задержки, "шпоры" открыли свою новую 62-тысячную арену под названием "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Источник внутри лондонского клуба сообщил The Telegraph, что "Тоттенхэм" продолжает поиски щедрого партнера для переименования стадиона и хочет заключить рекордную в этой области сделку — не только для мирового футбола, но и спорта в целом.
Президент "шпор" Даниэль Леви готов переименовать стадион на следующие 15 лет и надеется выручить за это 375 миллионов фунтов.
В данный момент самого щедрого спонсора в этой области из числа английских клубов имеет "Манчестер Сити", которому авиакомпания Etihad ежегодно платит 21.9 млн. фунтов за переименование стадиона в "Этихад".
Если говорить о спорте в целом, то здесь первенство держит "Скоушабэнк Арена" из Торонто, на которой выступают команды из НХЛ, НБА и лакросса — 24.4 млн. фунтов в год.
19.12.2019 11:00
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Последние комментарии:
Леви болельщикам: "Это только бизнес, ничего личного"
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Chicken Stadium...
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KFC трафорд
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ничего святого у этого курятника
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остались только Энфилд Роуд, Олд Траффорд, и Стэмфорд Бридж
жаль что все идет только в сторону коммерции
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Henhouse было бы збс
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ведь можно назвать как-нибудь обидно
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