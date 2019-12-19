Сульшер по-прежнему считает "Сити" лучшей командой в Англии
После жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Лиги рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что "красным дьяволам" досталась в соперники "лучшая команда в Англии".
Накануне вечером "Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу 3:0 над "Колчестером" из четвертого дивизиона, все три своих гола забив во втором тайме.
В следующем раунде Кубка Лиги подопечных Сульшера ожидает дерби Манчестера — причем сразу два, потому что полуфинал состоит из двух матчей.
И хотя в этом сезоне "Сити" отстает уже на 14 очков от вершины Премьер-Лиги, а ранее в декабре уступил "дьяволам" на "Этихад" со счетом 1:2, со стороны Сульшера никакой недооценки соперника нет.
"Это будут замечательные дни в Манчестере. У них лучшая команда в Англии, но мы уверены в себе в преддверии полуфинала".
"Конечно, мы очень уважаем их, и как я говорил перед последним дерби, по моему мнению они являются лучшей командой в Англии".
"Они могут задавить тебя своим футболом, поэтому нам нужно сыграть как можно лучше и быть готовыми к ним".
"Однако мы показали, что можем создавать им проблемы. Думаю, это будут два великолепных вечера", — цитирует Сульшера Goal.
19.12.2019 10:00
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ну, понятно что этот физрук никогда не признаст, что Ливерпуль на данный момент лучше всех.
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Такие матчи - весь хлеб физрука, так что Солскяер будет жепу рвать ради победы в КАЛе.
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Победа над Сити была идеальной, сыграли очень организовано во всех линиях. Даже Рой Кин ахуел, второй раз вряд-ли получится удивить.
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