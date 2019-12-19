Сульшер по-прежнему считает "Сити" лучшей командой в Англии

После жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Лиги рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что "красным дьяволам" досталась в соперники "лучшая команда в Англии".

Накануне вечером "Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу 3:0 над "Колчестером" из четвертого дивизиона, все три своих гола забив во втором тайме.



В следующем раунде Кубка Лиги подопечных Сульшера ожидает дерби Манчестера — причем сразу два, потому что полуфинал состоит из двух матчей.



И хотя в этом сезоне "Сити" отстает уже на 14 очков от вершины Премьер-Лиги, а ранее в декабре уступил "дьяволам" на "Этихад" со счетом 1:2, со стороны Сульшера никакой недооценки соперника нет.



"Это будут замечательные дни в Манчестере. У них лучшая команда в Англии, но мы уверены в себе в преддверии полуфинала".



"Конечно, мы очень уважаем их, и как я говорил перед последним дерби, по моему мнению они являются лучшей командой в Англии".



"Они могут задавить тебя своим футболом, поэтому нам нужно сыграть как можно лучше и быть готовыми к ним".



"Однако мы показали, что можем создавать им проблемы. Думаю, это будут два великолепных вечера", — цитирует Сульшера Goal.