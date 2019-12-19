Сульшер по-прежнему считает "Сити" лучшей командой в Англии

Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола После жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Лиги рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что "красным дьяволам" досталась в соперники "лучшая команда в Англии".

Накануне вечером "Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу 3:0 над "Колчестером" из четвертого дивизиона, все три своих гола забив во втором тайме.

В следующем раунде Кубка Лиги подопечных Сульшера ожидает дерби Манчестера — причем сразу два, потому что полуфинал состоит из двух матчей.

И хотя в этом сезоне "Сити" отстает уже на 14 очков от вершины Премьер-Лиги, а ранее в декабре уступил "дьяволам" на "Этихад" со счетом 1:2, со стороны Сульшера никакой недооценки соперника нет.

"Это будут замечательные дни в Манчестере. У них лучшая команда в Англии, но мы уверены в себе в преддверии полуфинала".

"Конечно, мы очень уважаем их, и как я говорил перед последним дерби, по моему мнению они являются лучшей командой в Англии".

"Они могут задавить тебя своим футболом, поэтому нам нужно сыграть как можно лучше и быть готовыми к ним".

"Однако мы показали, что можем создавать им проблемы. Думаю, это будут два великолепных вечера", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. bahosh 19.12.2019 10:40 # bahosh
    ну, понятно что этот физрук никогда не признаст, что Ливерпуль на данный момент лучше всех.

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  2. trent 19.12.2019 10:13 # trent
    Такие матчи - весь хлеб физрука, так что Солскяер будет жепу рвать ради победы в КАЛе.

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  3. mancunia-planet 19.12.2019 10:05 # mancunia-planet
    Победа над Сити была идеальной, сыграли очень организовано во всех линиях. Даже Рой Кин ахуел, второй раз вряд-ли получится удивить.

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