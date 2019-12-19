"Арсенал" до сих пор не согласовал компенсацию за Артету
"Арсенал" до сих пор не обращался к "Манчестер Сити" насчет перехода Микеля Артеты с должности ассистента "горожан" на должность главного тренера "канониров".
Накануне вечером в английской прессе появилась информация, что "Арсенал" не только полностью договорился с Артетой, но и уже уладил размер компенсации за своего бывшего полузащитника.
Медиа опубликовали эту информацию, ссылаясь на свои источники в лондонском клубе, однако такого рода новости были встречены с удивлением в Манчестере.
На "Этихад" испытывают все большее недовольство тем, как "канониры" ведут себя в этой ситуации, решив договариваться с Артетой напрямую, а не обратившись сперва к его работодателю.
"Для нас стало сюрпризом услышать о планах "Арсенала" по представлению своего нового главного тренера в пятницу с учетом того, что между клубами не было контакта для обсуждения этого вопроса", — сообщил BBC источник из "Сити".
После победы 1:3 в гостях у "Оксфорда" в рамках 1/4 финала Кубка Лиги наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, рядом с которым на скамейке сидел Артета, также высказался по этому поводу.
"Я не могу дать никакого комментария, у меня нет новостей. Вчера я ответил на 48 вопросов насчет Микеля. Когда будут новости, я выскажусь, но пока их нет. Я ответил на эти вопросы, я больше не отвечаю на них", — сообщил Гвардиола.
19.12.2019 09:00
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