"Арсенал" до сих пор не согласовал компенсацию за Артету

"Арсенал" до сих пор не обращался к "Манчестер Сити" насчет перехода Микеля Артеты с должности ассистента "горожан" на должность главного тренера "канониров".

Накануне вечером в английской прессе появилась информация, что "Арсенал" не только полностью договорился с Артетой, но и уже уладил размер компенсации за своего бывшего полузащитника.



Медиа опубликовали эту информацию, ссылаясь на свои источники в лондонском клубе, однако такого рода новости были встречены с удивлением в Манчестере.



На "Этихад" испытывают все большее недовольство тем, как "канониры" ведут себя в этой ситуации, решив договариваться с Артетой напрямую, а не обратившись сперва к его работодателю.



"Для нас стало сюрпризом услышать о планах "Арсенала" по представлению своего нового главного тренера в пятницу с учетом того, что между клубами не было контакта для обсуждения этого вопроса", — сообщил BBC источник из "Сити".



После победы 1:3 в гостях у "Оксфорда" в рамках 1/4 финала Кубка Лиги наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, рядом с которым на скамейке сидел Артета, также высказался по этому поводу.



"Я не могу дать никакого комментария, у меня нет новостей. Вчера я ответил на 48 вопросов насчет Микеля. Когда будут новости, я выскажусь, но пока их нет. Я ответил на эти вопросы, я больше не отвечаю на них", — сообщил Гвардиола.