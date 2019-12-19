Моуриньо готов продавать в январе

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо планирует избавиться от ряда игроков в зимнее трансферное окно.

Едва возглавив "шпор", Моуриньо заявил, что доволен доставшейся ему от Маурсио Почеттино командой и не планирует покупать игроков в январе.

Однако это не означает, что "Тоттенхэм" не будет активен на трансферном рынке зимой. Как сообщает The Telegraph, Жозе планирует сделать состав своей новой команды более компактным.

Обычно Моуриньо предпочитает работать с 21 полевым игроком плюс голкиперами. В первой же команде "Тоттенхэма" сейчас 25 футболистов. Жозе хочет обладать выбором на каждой позиции, но не хочет, чтобы кто-нибудь чувствовал себя глубоким резервистом.

Среди игроков, которых Моуриньо готов отпустить в следующем месяце, называются левый защитник Данни Роуз и полузащитник Виктор Ваньяма. Также Жозе может попрощаться с полузащитником Кристианом Эриксеном, чей контракт истекает в конце сезона.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 19.12.2019 08:35 # pistolero-lfc
    Жозе красавчик! пока некоторые требуют трансферов зимой, он готов избавляться

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  2. antiterror 19.12.2019 08:08 # antiterror
    Жозе готов ротировать.

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