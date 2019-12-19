"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" хотят Виктора Осимхена

Виктор Осимхен "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" находятся в числе претендентов на нападающего "Лилля" Виктора Осимхена.

В этом сезоне Осимхен забил 12 голов за свой клуб с учетом всех соревнований, в том числе один против "Челси" в Лиге Чемпионов, и это помогает "Лиллю" идти на третьем месте в Лиге 1.

Своим прогрессом 20-летний нигериец во многом обязан тренеру Жоау Сакраменту, который с недавних пор трудится ассистентом Жозе Моуриньо в "Тоттенхэме", поэтому интерес "шпор" к Виктору совсем не случаен.

Однако у Осимхена много других поклонников — не только в Премьер-Лиге, но и в остальной Европе. Как сообщает Sky Sports, "Лилль" надеется сохранить свою восходящую звезду до конца сезона, а в январе пойдет на сделку только по хорошей цене.

Добавим, Осимхен, у которого остается четыре с половиной года по контракту с "Лиллем", уже заявил о себе и на международном уровне, отличившись четыре раза в девяти матчах за сборную Нигерии.


Метки видео, Ливерпуль, Лилль, Осимхен, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 07:00

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  1. frisby 19.12.2019 07:26 # frisby
    в членси этого оксимирона. там любят негров. особенно болелы рентбои

    (ответить)

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