"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" хотят Виктора Осимхена

"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" находятся в числе претендентов на нападающего "Лилля" Виктора Осимхена.

В этом сезоне Осимхен забил 12 голов за свой клуб с учетом всех соревнований, в том числе один против "Челси" в Лиге Чемпионов, и это помогает "Лиллю" идти на третьем месте в Лиге 1.



Своим прогрессом 20-летний нигериец во многом обязан тренеру Жоау Сакраменту, который с недавних пор трудится ассистентом Жозе Моуриньо в "Тоттенхэме", поэтому интерес "шпор" к Виктору совсем не случаен.



Однако у Осимхена много других поклонников — не только в Премьер-Лиге, но и в остальной Европе. Как сообщает Sky Sports, "Лилль" надеется сохранить свою восходящую звезду до конца сезона, а в январе пойдет на сделку только по хорошей цене.



Добавим, Осимхен, у которого остается четыре с половиной года по контракту с "Лиллем", уже заявил о себе и на международном уровне, отличившись четыре раза в девяти матчах за сборную Нигерии.



