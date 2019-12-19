Клопп: "Я опасался экстра-таймов"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что он опасался экстра-таймов в полуфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Монтеррея".

Судьба путевки в финал мини-турнира ФИФА была определена только в компенсированное время, когда вышедшие на замену Трент Александер-Арнольд и Роберто Фирмино соорудили победный для "красных" гол (1:2).



Гол Фирмино стал настоящим облегчением для Клоппа, который опасался, что его команде, страдающей от травм и усталости, придется играть еще два тайма по 15 минут.



"Вообще-то, я опасался экстра-таймов, поэтому гол Бобби более чем порадовал меня. Нам пришлось сделать несколько изменений в составе из-за отсутствия иных вариантов, плюс несколько других изменений мы захотели сделать сами, поэтому-то Трент, Бобби и Садио (Мане) остались в запасе".



"Я не видел победного гола, потому что передо мной находилось так много игроков, но я видел реакцию их голкипера и поэтому смог начать праздновать", — приводит слова Клоппа Sky Sports.