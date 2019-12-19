Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги Жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Лиги столкнула лицом к лицу "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Второй парой полуфиналистов стали "Лестер" и "Астон Вилла", которая сутками ранее выбила из борьбы "Ливерпуль".

Согласно регламенту Кубка Лиги, каждый полуфинал играется в два матча — дома и на выезде. Первые встречи запланированы на неделю, которая стартует 6 января, ответные — на неделю, которая стартует 27 января.

Добавим, что финал состоится на "Уэмбли" 24 февраля.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
Лестер — Астон Вилла


Метки Астон Вилла, жеребьевка, Кубок Лиги, Лестер, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 01:15

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