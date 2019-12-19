Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
Жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Лиги столкнула лицом к лицу "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Второй парой полуфиналистов стали "Лестер" и "Астон Вилла", которая сутками ранее выбила из борьбы "Ливерпуль".
Согласно регламенту Кубка Лиги, каждый полуфинал играется в два матча — дома и на выезде. Первые встречи запланированы на неделю, которая стартует 6 января, ответные — на неделю, которая стартует 27 января.
Добавим, что финал состоится на "Уэмбли" 24 февраля.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
Лестер — Астон Вилла
19.12.2019 01:15
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