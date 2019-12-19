"Сити", "Юнайтед" и "Лестер" вышли в полуфинал Кубка Лиги

Маркус Рэшфорд В среду вечером определились оставшиеся три полуфиналиста Кубка Лиги.

"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, достаточно уверенно разобрался с "Оксфордом" из Лиги Один за счет дубля Рахима Стерлинга во втором тайме — 1:3.

Отпраздновали победу и соседи "Сити" из "Манчестер Юнайтед", разгромив представителя Лиги Два "Колчестер" со счетом 3:0. Здесь дублем отметился Маркус Рэшфорд.

Самым же упорным получилось противостояние "Эвертона" и "Лестера". "Лисы" разбазарили преимущество в два гола, но смогли восстановить статус-кво в серии пенальти.

"Эвертон" — "Лестер" — 2:2 (0:0) победа "Лестера" в серии пенальти — 4:2

Голы: Дэвис 70, Бэйнс 90 — Мэддисон 26, Эванс 29.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Кин, Мина, Бэйнс, Ивоби (Тосун 78), Дэвис, Холгейт, Бернард (Кин 45), Ришарлисон (Гордон 84), Калверт-Левин.

"Лестер": Шмейхель, Перейра, Морган, Эванс, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грей 69), Прат (Чоудури 86), Мэддисон, Олбрайтон (Сеюнджю 82), Варди.

"Оксфорд" — "Манчестер Сити" — 1:3 (0:1)

Голы: Тэйлор 45 — Канселу 22, Стерлинг 50, 70.

"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Гарсия, Харвуд-Беллис, Анхелиньо (Жезус 62), Родри (Гюндоган 59), Зинченко, Фоден, Бернарду Силва, Махрез, Стерлинг (Бернабе 76).

"Манчестер Юнайтед" — "Колчестер" — 3:0 (0:0)

Голы: Рэшфорд 51, Джексон 56 (авт), Мартиаль 61.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Туанзебе (Гарнер 65), Магуайр, Шоу (Уильямс 62), Перейра, Матич, Гринвуд, Мата, Рэшфорд (Лингард 62), Мартиаль.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 00:55

Количество просмотров Просмотров: 780

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  1. liverpo0ol 19.12.2019 01:24 # liverpo0ol
    Лестер МУ финал аззазазазаза

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  2. slash-lfc 19.12.2019 01:16 # slash-lfc
    Опаааа Лестер в финале. Муму-Шыти))

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  3. mancunia-planet 19.12.2019 01:15 # mancunia-planet
    МЮ - МС
    ЛС - АВ

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  4. imf-tau 19.12.2019 01:02 # imf-tau
    Сегодня случилось два исторических события

    1) МЮ забил с ИГРЫ трехходовочкой. Впервые, наверное, в сезоне, жаль что только Колчестер позволяет такое делать;
    2) МЮ провел 2 опасные ПОЗИЦИОННЫЕ атаки с мыслью. Тоже событие крайне неординарное.

    Ставим крестик в календарь.

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  5. hammersmith 19.12.2019 00:59 # hammersmith
    Бля как же я ору со словосочетания "комиссар шизик" реально кеколово какое то)

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  6. van-der-slav 19.12.2019 00:59 # van-der-slav
    "Здесь дублем отметился Маркус Рэшфорд"
    "Голы: Рэшфорд 51, Джексон 56 (авт), Мартиаль 61"

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  7. forester 19.12.2019 00:58 # forester
    13.07.2015 17:06 #
    manchester-united

    ХЗ
    Д'Армян ХЗ ХЗ Шоу (Блинд)
    Эррера Шнайдер(Каррик) Швайни(Блинд)
    Мата (Ди Мария) Руни Депай (Ди Мария)
    Этот состав всем составам состав. Лучший центр полузащиты в АПЛ из 3 прекрасных футболистов, дополняющих друг друга. Техника, ум, физика, жесткость, мобильность, спокойствие. Вот тот баланс, о котором неоднократно говорил Ван Гал.
    Отличная линия нападения. Руни с такой поддержкой должен меньше опускаться за мячом, играть постоянно впереди. Это он умеет. Мата отлично комбинирунт с Эррерой, может смещаться в центр по ходу матча. Быстрый Депай или Ди Мария (если останется) с другого фланга или вообще с обоих. Растягивать оборону и терзать защиту только так.
    Оборона не самая крутая, но сейчас только у пенсов она действительно сильная линия. И то, Терри постарел еще на год, хз, что с ним стало. С 2-х сторон неутомимые и мобильные Дармян и Шо, ума команде может добавить Блинд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/75430/?c=1#c7051412

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  8. slash-lfc 19.12.2019 00:57 # slash-lfc
    Лестер кмон!

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