"Сити", "Юнайтед" и "Лестер" вышли в полуфинал Кубка Лиги

В среду вечером определились оставшиеся три полуфиналиста Кубка Лиги.

"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, достаточно уверенно разобрался с "Оксфордом" из Лиги Один за счет дубля Рахима Стерлинга во втором тайме — 1:3.



Отпраздновали победу и соседи "Сити" из "Манчестер Юнайтед", разгромив представителя Лиги Два "Колчестер" со счетом 3:0. Здесь дублем отметился Маркус Рэшфорд.



Самым же упорным получилось противостояние "Эвертона" и "Лестера". "Лисы" разбазарили преимущество в два гола, но смогли восстановить статус-кво в серии пенальти.



"Эвертон" — "Лестер" — 2:2 (0:0) победа "Лестера" в серии пенальти — 4:2



Голы: Дэвис 70, Бэйнс 90 — Мэддисон 26, Эванс 29.



"Эвертон": Пикфорд, Коулмен, Кин, Мина, Бэйнс, Ивоби (Тосун 78), Дэвис, Холгейт, Бернард (Кин 45), Ришарлисон (Гордон 84), Калверт-Левин.



"Лестер": Шмейхель, Перейра, Морган, Эванс, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грей 69), Прат (Чоудури 86), Мэддисон, Олбрайтон (Сеюнджю 82), Варди.



"Оксфорд" — "Манчестер Сити" — 1:3 (0:1)



Голы: Тэйлор 45 — Канселу 22, Стерлинг 50, 70.



"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Гарсия, Харвуд-Беллис, Анхелиньо (Жезус 62), Родри (Гюндоган 59), Зинченко, Фоден, Бернарду Силва, Махрез, Стерлинг (Бернабе 76).



"Манчестер Юнайтед" — "Колчестер" — 3:0 (0:0)



Голы: Рэшфорд 51, Джексон 56 (авт), Мартиаль 61.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Туанзебе (Гарнер 65), Магуайр, Шоу (Уильямс 62), Перейра, Матич, Гринвуд, Мата, Рэшфорд (Лингард 62), Мартиаль.