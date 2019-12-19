Клопп не знает, сыграет ли Ван Дейк с "Фламенго"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не знает, успеет ли защитник Виргил Ван Дейк восстановиться к финалу клубного Чемпионата Мира против "Фламенго" в субботу.

И хотя Ван Дейк приехал с "красными" в Катар, из-за болезни Виргил толком не тренировался на этой неделе и со стороны наблюдал за победой своей команды над "Монтерреем" со счетом 1:2 в среду.



Поскольку "Ливерпуль" оставил дома травмированного Деяна Ловрена, против "Монтеррея" Клопп был вынужден составить пару в центре обороны из Джо Гомеса и номинального полузащитника Джордана Хендерсона. Не исключено, что в субботу Юрген снова задействует эту связку.



"Вообще-то, это было легкое решение, потому что он (Ван Дейк) не мог тренироваться".



"Да, вчера он вышел на тренировочное поле на пару минут, пока не появились медиа, но затем он был вынужден уйти. Не из-за медиа, а просто потому что чувствовал себя неважно".



"Так что вчера он не мог тренироваться, сегодня утром не мог тренироваться, и это решение далось нам легко — он был не в состоянии, чтобы сыграть. Хендо пришлось сложно, но он очень хорошо справился".



"Насчет финала мы еще посмотрим. Я не знаю, как быстро он сможет восстановиться. Время покажет", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".