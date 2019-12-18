"Эвертон" подтвердит назначение Анчелотти до уикенда
"Эвертон" подтвердит Карло Анчелотти своим новым главным тренером до ближайшего уикенда.
По всей видимости, в ближайшую субботу "Арсенал" приедет на "Гудисон Парк" уже с Микелем Артетой в качестве главного тренера.
Однако Артете едва ли удастся пожать руку Анчелотти в этот день — Sky Sports ожидает, что 60-летний итальянец расположится на трибунах. Ожидается, что к тому времени "ириски" уже подтвердят назначение Карло, но официальную презентацию планируют провести в следующий понедельник.
Таким образом, руководить игроками "Эвертона" от бровки против "Арсенала" будет Данкан Фергюсон, который, как ожидается, получит место в штабе Анчелотти, вместе с сыном Карло Давиде.
Дебют же Анчелотти, которому был предложен контракт на четыре года, состоится против "Бернли" на Boxing Day (26 декабря).
18.12.2019 23:00
Просмотров: 488
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не соберешь.
(ответить)
"Ливерпуль" подтвердит Карло Анчелотти своим новым главным тренером до ближайшего уикенда.
Это за поражение от Астон Виллы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий