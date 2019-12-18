"Эвертон" подтвердит назначение Анчелотти до уикенда

Карло Анчелотти "Эвертон" подтвердит Карло Анчелотти своим новым главным тренером до ближайшего уикенда.

По всей видимости, в ближайшую субботу "Арсенал" приедет на "Гудисон Парк" уже с Микелем Артетой в качестве главного тренера.

Однако Артете едва ли удастся пожать руку Анчелотти в этот день — Sky Sports ожидает, что 60-летний итальянец расположится на трибунах. Ожидается, что к тому времени "ириски" уже подтвердят назначение Карло, но официальную презентацию планируют провести в следующий понедельник.

Таким образом, руководить игроками "Эвертона" от бровки против "Арсенала" будет Данкан Фергюсон, который, как ожидается, получит место в штабе Анчелотти, вместе с сыном Карло Давиде.

Дебют же Анчелотти, которому был предложен контракт на четыре года, состоится против "Бернли" на Boxing Day (26 декабря).


Метки Анчелотти, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 488

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iskander8sg 18.12.2019 23:01 # iskander8sg
    Не соберешь.

    (ответить)

  2. ganinilyha 18.12.2019 23:01 # ganinilyha
    "Ливерпуль" подтвердит Карло Анчелотти своим новым главным тренером до ближайшего уикенда.

    Это за поражение от Астон Виллы.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: