"Эвертон" подтвердит назначение Анчелотти до уикенда

"Эвертон" подтвердит Карло Анчелотти своим новым главным тренером до ближайшего уикенда.

По всей видимости, в ближайшую субботу "Арсенал" приедет на "Гудисон Парк" уже с Микелем Артетой в качестве главного тренера.



Однако Артете едва ли удастся пожать руку Анчелотти в этот день — Sky Sports ожидает, что 60-летний итальянец расположится на трибунах. Ожидается, что к тому времени "ириски" уже подтвердят назначение Карло, но официальную презентацию планируют провести в следующий понедельник.



Таким образом, руководить игроками "Эвертона" от бровки против "Арсенала" будет Данкан Фергюсон, который, как ожидается, получит место в штабе Анчелотти, вместе с сыном Карло Давиде.



Дебют же Анчелотти, которому был предложен контракт на четыре года, состоится против "Бернли" на Boxing Day (26 декабря).