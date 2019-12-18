"Ливерпуль" вышел в финал клубного Чемпионата Мира

Ливерпуль "Ливерпуль" вышел в финал клубного Чемпионата Мира, в компенсированное время вырвав победу у "Монтеррея" — 1:2.

Относительно победы 2:0 над "Уотфордом" в минувшую субботу главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, решив поберечь приболевшего Виргила Ван Дейка. Свой шанс получили Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джердан Шакири и Дивок Ориги.

Учитывая обстоятельства, "Ливерпуль" весьма бодро начал матч и открыл счет уже на 11-й минуте. Мохамед Салах сделал роскошную разрезающую передачу на выход Кейта, который хладнокровно послал мяч мимо голкипера из центральной зоны — 0:1.

Однако уже спустя три минуты "Монтеррей" восстановил равновесие. Это Рохелио Фунес Мори неожиданно свободно сыграл на добивании после отраженного Алиссоном удара через себя — 1:1.

В середине первого тайма Джеймс Милнер получил хорошую возможность вывести "красных" вперед, но голкипер мексиканской команды отразил его удар с края вратарской. В ответ на это Дорлан Пабон выстрелил с дистанции — Алиссон тоже был на высоте.

"Ливерпуль", конечно, играл первым номером, однако "Монтеррей" регулярно и довольно остро огрызался, в том числе в начале второго тайма, когда Алиссон совершил очередной сейв, отразив удар Пабона со штрафного.

Ближе к концовке матча "красные" стали увеличивать давление, явно не желая играть еще 30 минут и, возможно, бить пенальти. И на первой компенсированной минуте Роберто Фирмино откликнулся на прострел Трента Александер-Арнольда — 1:2. Примечательно, что оба этих игрока вышли на замену.

Вырвав победу в свойственном себе стиле, теперь "Ливерпуль" сыграет с "Фламенго" в финале 21 декабря.

"Монтеррей" (Мексика) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:2 (1:1)

Голы: Фунес Мори 14 — Кейта 11, Фирмино 90.

"Монтеррей": Бароверо, Монтес (Лаюн 79), Санчес, Фунес Мори, Пабон (Меса 82), Ванджони, Ортис, Гальярдо, Писарро (Гонсалес 90), Родригес, Медина.

"Ливерпуль": Алиссон, Милнер (Александер-Арнольда 75), Гомес, Хендерсон, Робертсон, Лаллана, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири (Мане 68), Салах, Ориги (Фирмино 85).

Предупреждения: Ванджони, Гальярдо — Гомес.


Метки клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль, Монтеррей, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 22:25

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 18.12.2019 23:49 # kipeloff89
    эхехехехехе
    че по королевам?

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  2. liverfun 18.12.2019 23:43 # liverfun
    чет все команды на кал выставили основу

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  3. ian 18.12.2019 23:43 # ian
    Эль-Класико - 1000 и 1 симуляция. Не матч, а гуано, даже минуту не бегают - падают.

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  4. red-devil-4ever 18.12.2019 23:34 # red-devil-4ever
    оказывается на Камп Ноу нет камер для нормального повтора ВАР)

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  5. gerrard08 18.12.2019 23:34 # gerrard08
    Мля суарез все же редкостный злопидр

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  6. lomka 18.12.2019 23:23 # lomka
    Ипать МС против Оксфорда выпустил свою основу. Гвардиола дай бедным клубам шанс на славный НГ. Шарлатан жадный.

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  7. jani-radari 18.12.2019 23:18 # jani-radari
    Ширер запилил сборную декады:

    Чех

    Иванович
    Компани
    Терри

    Де брюйне
    Канте
    Яя туре
    Давид Сильва

    Руни
    Агуэро
    Азар

    Все вроде по делу, но вот Иванович и де брюйне явно лишние
    Кто че скажет?

    (ответить)

  8. gerrard08 18.12.2019 23:18 # gerrard08
    Месси еще зм в следующем году.

    (ответить)

  9. rentv 18.12.2019 23:16 # rentv
    Ахахахаххахахаххаахх.

    Матч тв не показывет уход болельщиков с трибун.

    Либералы: продажные твари в варварской стране!

    Испанцы не показывает акцию протеста в Каталонии

    Либералы: Молодцы! Всё правильно делают!

    Такие твари, конечно!

    (ответить)

  10. slash-lfc 18.12.2019 23:15 # slash-lfc
    Лестер топари

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  11. ry-l 18.12.2019 23:15 # ry-l
    Реал весьма легко и быстро выходит из-под прессинга, а учитывая уровень исполнителей у Сити в обороне и у Реала в атаке, Пеп скорее всего снова согласится играть вторым номером как против Челси.

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  12. only--liverpool 18.12.2019 23:13 # only--liverpool
    долбоебы смотрят
    оксфорд и колчестер
    когда Ливерпуль собирает кубки
    ехехехехехехехе

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  13. griezmann 18.12.2019 23:12 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  14. tyhonovecky 18.12.2019 23:10 # tyhonovecky
    Конселу с почином!!!
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  15. clpol 18.12.2019 23:04 # clpol
    Ты никогда не пойдёшь пешком один.

    MU club pidorasov

    Konfa dlya pidorasov!

    CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!

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  16. dendi 18.12.2019 23:01 # dendi
    тааак, а где главный пинсовский куколд фапла? наверное пидорит параши и слизывает желтую со шконок) вчера чаще всех открывал свой спермоприемник, а сегодня спрятался как грязная шлюха и боиться даже шорох издать)
    ну ничего, знаю же, что перед след игрой Ливерпуля снова вылезет и будет визжать как жалкий раненый кабан

    (ответить)

  17. sher-liverpool 18.12.2019 22:59 # sher-liverpool
    Почему когда в Гугле набиваю петух,результат показывает mototroller?

    (ответить)

  18. funkyfresh 18.12.2019 22:55 # funkyfresh
    как там пятьнольпуль?

    (ответить)

  19. v-0987654321 18.12.2019 22:54 # v-0987654321
    Почему когда в ГУГЛ набиваю Узбекистан,результат показывает страна Ишака Ё б о в

    (ответить)

  20. mototroller 18.12.2019 22:54 # mototroller
    largo-winch

    Аа? Ааааа? Аа? Пенсы глиномесы? Аа?? Ааааа?? Аа??

    Источник: http://fapl.ru/posts/75440/?c=1

    Классно ебется с каким-то пенсом

    (ответить)

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