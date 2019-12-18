"Ливерпуль" вышел в финал клубного Чемпионата Мира
"Ливерпуль" вышел в финал клубного Чемпионата Мира, в компенсированное время вырвав победу у "Монтеррея" — 1:2.
Относительно победы 2:0 над "Уотфордом" в минувшую субботу главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, решив поберечь приболевшего Виргила Ван Дейка. Свой шанс получили Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джердан Шакири и Дивок Ориги.
Учитывая обстоятельства, "Ливерпуль" весьма бодро начал матч и открыл счет уже на 11-й минуте. Мохамед Салах сделал роскошную разрезающую передачу на выход Кейта, который хладнокровно послал мяч мимо голкипера из центральной зоны — 0:1.
Однако уже спустя три минуты "Монтеррей" восстановил равновесие. Это Рохелио Фунес Мори неожиданно свободно сыграл на добивании после отраженного Алиссоном удара через себя — 1:1.
В середине первого тайма Джеймс Милнер получил хорошую возможность вывести "красных" вперед, но голкипер мексиканской команды отразил его удар с края вратарской. В ответ на это Дорлан Пабон выстрелил с дистанции — Алиссон тоже был на высоте.
"Ливерпуль", конечно, играл первым номером, однако "Монтеррей" регулярно и довольно остро огрызался, в том числе в начале второго тайма, когда Алиссон совершил очередной сейв, отразив удар Пабона со штрафного.
Ближе к концовке матча "красные" стали увеличивать давление, явно не желая играть еще 30 минут и, возможно, бить пенальти. И на первой компенсированной минуте Роберто Фирмино откликнулся на прострел Трента Александер-Арнольда — 1:2. Примечательно, что оба этих игрока вышли на замену.
Вырвав победу в свойственном себе стиле, теперь "Ливерпуль" сыграет с "Фламенго" в финале 21 декабря.
"Монтеррей" (Мексика) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:2 (1:1)
Голы: Фунес Мори 14 — Кейта 11, Фирмино 90.
"Монтеррей": Бароверо, Монтес (Лаюн 79), Санчес, Фунес Мори, Пабон (Меса 82), Ванджони, Ортис, Гальярдо, Писарро (Гонсалес 90), Родригес, Медина.
"Ливерпуль": Алиссон, Милнер (Александер-Арнольда 75), Гомес, Хендерсон, Робертсон, Лаллана, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири (Мане 68), Салах, Ориги (Фирмино 85).
Предупреждения: Ванджони, Гальярдо — Гомес.
18.12.2019 22:25
Просмотров: 3106
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
эхехехехехе
че по королевам?
(ответить)
чет все команды на кал выставили основу
(ответить)
Эль-Класико - 1000 и 1 симуляция. Не матч, а гуано, даже минуту не бегают - падают.
(ответить)
оказывается на Камп Ноу нет камер для нормального повтора ВАР)
(ответить)
Мля суарез все же редкостный злопидр
(ответить)
Ипать МС против Оксфорда выпустил свою основу. Гвардиола дай бедным клубам шанс на славный НГ. Шарлатан жадный.
(ответить)
Ширер запилил сборную декады:
Чех
Иванович
Компани
Терри
Де брюйне
Канте
Яя туре
Давид Сильва
Руни
Агуэро
Азар
Все вроде по делу, но вот Иванович и де брюйне явно лишние
Кто че скажет?
(ответить)
Месси еще зм в следующем году.
(ответить)
Ахахахаххахахаххаахх.
Матч тв не показывет уход болельщиков с трибун.
Либералы: продажные твари в варварской стране!
Испанцы не показывает акцию протеста в Каталонии
Либералы: Молодцы! Всё правильно делают!
Такие твари, конечно!
(ответить)
Лестер топари
(ответить)
Реал весьма легко и быстро выходит из-под прессинга, а учитывая уровень исполнителей у Сити в обороне и у Реала в атаке, Пеп скорее всего снова согласится играть вторым номером как против Челси.
(ответить)
долбоебы смотрят
оксфорд и колчестер
когда Ливерпуль собирает кубки
ехехехехехехехе
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Конселу с почином!!!
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ты никогда не пойдёшь пешком один.
MU club pidorasov
Konfa dlya pidorasov!
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!
(ответить)
тааак, а где главный пинсовский куколд фапла? наверное пидорит параши и слизывает желтую со шконок) вчера чаще всех открывал свой спермоприемник, а сегодня спрятался как грязная шлюха и боиться даже шорох издать)
ну ничего, знаю же, что перед след игрой Ливерпуля снова вылезет и будет визжать как жалкий раненый кабан
(ответить)
Почему когда в Гугле набиваю петух,результат показывает mototroller?
(ответить)
как там пятьнольпуль?
(ответить)
Почему когда в ГУГЛ набиваю Узбекистан,результат показывает страна Ишака Ё б о в
(ответить)
largo-winch
Аа? Ааааа? Аа? Пенсы глиномесы? Аа?? Ааааа?? Аа??
Источник: http://fapl.ru/posts/75440/?c=1
Классно ебется с каким-то пенсом
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий