"Ливерпуль" вышел в финал клубного Чемпионата Мира, в компенсированное время вырвав победу у "Монтеррея" — 1:2.

Относительно победы 2:0 над "Уотфордом" в минувшую субботу главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков, решив поберечь приболевшего Виргила Ван Дейка. Свой шанс получили Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джердан Шакири и Дивок Ориги.



Учитывая обстоятельства, "Ливерпуль" весьма бодро начал матч и открыл счет уже на 11-й минуте. Мохамед Салах сделал роскошную разрезающую передачу на выход Кейта, который хладнокровно послал мяч мимо голкипера из центральной зоны — 0:1.



Однако уже спустя три минуты "Монтеррей" восстановил равновесие. Это Рохелио Фунес Мори неожиданно свободно сыграл на добивании после отраженного Алиссоном удара через себя — 1:1.



В середине первого тайма Джеймс Милнер получил хорошую возможность вывести "красных" вперед, но голкипер мексиканской команды отразил его удар с края вратарской. В ответ на это Дорлан Пабон выстрелил с дистанции — Алиссон тоже был на высоте.



"Ливерпуль", конечно, играл первым номером, однако "Монтеррей" регулярно и довольно остро огрызался, в том числе в начале второго тайма, когда Алиссон совершил очередной сейв, отразив удар Пабона со штрафного.



Ближе к концовке матча "красные" стали увеличивать давление, явно не желая играть еще 30 минут и, возможно, бить пенальти. И на первой компенсированной минуте Роберто Фирмино откликнулся на прострел Трента Александер-Арнольда — 1:2. Примечательно, что оба этих игрока вышли на замену.



Вырвав победу в свойственном себе стиле, теперь "Ливерпуль" сыграет с "Фламенго" в финале 21 декабря.



"Монтеррей" (Мексика) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:2 (1:1)



Голы: Фунес Мори 14 — Кейта 11, Фирмино 90.



"Монтеррей": Бароверо, Монтес (Лаюн 79), Санчес, Фунес Мори, Пабон (Меса 82), Ванджони, Ортис, Гальярдо, Писарро (Гонсалес 90), Родригес, Медина.



"Ливерпуль": Алиссон, Милнер (Александер-Арнольда 75), Гомес, Хендерсон, Робертсон, Лаллана, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири (Мане 68), Салах, Ориги (Фирмино 85).



Предупреждения: Ванджони, Гальярдо — Гомес.