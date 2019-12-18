Микель Артета согласился возглавить "Арсенал"

"Арсенал" полностью договорился с Микелем Артетой, который займет должность главного тренера "канониров" в ближайшие 48 часов.

По информации Daily Mirror, переговоры ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы с "Арсеналом" увенчались успехом, и стороны согласовали контракт на три с половиной года.



Таким образом, четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Оксфорда" в среду вечером станет прощальным для Артеты на его текущем месте работы. У руля "канониров" Микель дебютирует в субботу против "Эвертона".



При этом "Арсенал" и "Сити" также договорились между собой. "Горожане" получат за Артету около 1 миллиона фунтов в качестве компенсации, утверждает Football.London.