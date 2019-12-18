Холанд требует от "Юнайтед" гарантий насчет Сульшера

Эрлинг Бреут Холанд Нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд хочет гарантий относительно будущего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, прежде чем он согласится перейти к "красным дьяволам".

В минувшую пятницу Сульшер летал в Зальцбург на переговоры с Холандом, который, по слухам, заверил своего бывшего наставника по "Мольде", что склоняется к переходу в "Юнайтед" в январе.

Норвежский телеканал TV2 утверждает, что лучшее в финансовом отношении предложение юному нападающему сделали именно "дьяволы", однако одна вещь по-прежнему тревожит Холанда.

Эрлинг Бреут совсем не хочет перейти в "Юнайтед", чтобы вскоре — если результаты команды так и не улучшатся — Сульшер лишился бы своей работы.

Таким образом, теперь трансфер 19-летнего норвежца зависит от исполнительного директора "дьяволов" Эда Вудворда, который должен решить, устоит ли он перед соблазном изгнать Сульшера до окончания сезона, если команда продолжит дрейфовать на отдалении от топ-4 Премьер-Лиги.


Метки Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Сульшер, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 20:00

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  1. lfclegenda 18.12.2019 20:17 # lfclegenda
    Перспективный пацан, но в МЮ он деградирует как говорится с кем поведешься того и набеоешься, Санчес и Погба подтвердят.. Срульшер аут, обосрал в край великий клуб из Манчестера

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  2. tigerpool 18.12.2019 20:14 # tigerpool
    Какой-то мальчуган будет решать кто должен тренировать мю. Мда

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  3. only--liverpool 18.12.2019 20:11 # only--liverpool
    ахаахаха цугцванг...
    отлично

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