Холанд требует от "Юнайтед" гарантий насчет Сульшера

Нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд хочет гарантий относительно будущего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, прежде чем он согласится перейти к "красным дьяволам".

В минувшую пятницу Сульшер летал в Зальцбург на переговоры с Холандом, который, по слухам, заверил своего бывшего наставника по "Мольде", что склоняется к переходу в "Юнайтед" в январе.



Норвежский телеканал TV2 утверждает, что лучшее в финансовом отношении предложение юному нападающему сделали именно "дьяволы", однако одна вещь по-прежнему тревожит Холанда.



Эрлинг Бреут совсем не хочет перейти в "Юнайтед", чтобы вскоре — если результаты команды так и не улучшатся — Сульшер лишился бы своей работы.



Таким образом, теперь трансфер 19-летнего норвежца зависит от исполнительного директора "дьяволов" Эда Вудворда, который должен решить, устоит ли он перед соблазном изгнать Сульшера до окончания сезона, если команда продолжит дрейфовать на отдалении от топ-4 Премьер-Лиги.