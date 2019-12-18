Леви рассказал, как "Тоттенхэм" обнаружил склад с марихуаной на своей земле

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви рассказал, что в процессе подготовки к строительству нового стадиона его клуб обнаружил гигантский склад с марихуаной.

После нескольких месяцев задержки, в апреле 2019 "шпоры" все-таки открыли свой роскошный "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", строительство которого обошлось в 1 миллиард фунтов.



Однако подготовка к реализации столь масштабного проекта стартовала еще в 2001 году — вскоре после того, как Леви стал президентом лондонского клуба.



Как известно, новая 62-тысячная арена была построена на месте "Уайт Харт Лэйн". "Тоттенхэму" пришлось заключить около 80 сделок по недвижимости, чтобы уладить все вопросы с землей и находившимися на их месте объектами.



На одном из участков, оказавшихся в собственности "шпор", был склад, приспособленный под нарколабораторию.



"Мы обнаружили, что здание заперто изнутри, и когда мы, наконец, проникли внутрь, то увидели произрастающую марихуану на площади в 3 акра (12 тысяч квадратных метров)".



"Естественно, мы позвонили в полицию", — сообщил Леви Evening Standard.