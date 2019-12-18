Леви рассказал, как "Тоттенхэм" обнаружил склад с марихуаной на своей земле

Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви рассказал, что в процессе подготовки к строительству нового стадиона его клуб обнаружил гигантский склад с марихуаной.

После нескольких месяцев задержки, в апреле 2019 "шпоры" все-таки открыли свой роскошный "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", строительство которого обошлось в 1 миллиард фунтов.

Однако подготовка к реализации столь масштабного проекта стартовала еще в 2001 году — вскоре после того, как Леви стал президентом лондонского клуба.

Как известно, новая 62-тысячная арена была построена на месте "Уайт Харт Лэйн". "Тоттенхэму" пришлось заключить около 80 сделок по недвижимости, чтобы уладить все вопросы с землей и находившимися на их месте объектами.

На одном из участков, оказавшихся в собственности "шпор", был склад, приспособленный под нарколабораторию.

"Мы обнаружили, что здание заперто изнутри, и когда мы, наконец, проникли внутрь, то увидели произрастающую марихуану на площади в 3 акра (12 тысяч квадратных метров)".

"Естественно, мы позвонили в полицию", — сообщил Леви Evening Standard.


Метки Леви, стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1700

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iskander8sg 18.12.2019 19:40 # iskander8sg
    Покет бухал только, и ничего другого не принимал в стрессе. А когда, летом после финала, узнал что зп ему капает с денег за травку, не выдержал и в запой ушел...так и пробухал всю предсезонку, а как начал выходить, так уже и сезон начался и все пошло по звезде вниз. Долго не думая опять буханул и попрощались с Леви.
    А все из-за чего?? Травки или больных предрассудков, пьющего алкоголь(что по токсикологии на втором месте после опиума по разрушительным свойствам для организма, а марихуана на 37 месте). К сожалению тгк разрушает психику курящего и удаляет кратковременную памьять с которой слогается долговременная пам'ять, тупить голову проще говоря, но у алко такая же ситуация, при этом сильно вредит и организму. Потому мы все выпиваем раз-два в недельку и то без ужраловки, а чисто релакс. Так же делают некие, курящие марихуану, что тех алкашами не назвать, что этих нариками тоже не особо назвать.
    Казалось бы все на поверхности, а многие все айсберги ждут и ныряют в муть, не разобравшись.
    Весде все такое же самое, лишь разные языки и некие культурные моменты, а суть(психика) у всех одинакова. И везде одни и те же ошибки.

    (ответить)

  2. gerrard08 18.12.2019 19:33 # gerrard08
    Интересно Леви удалось продать эту марихуану ментам?

    (ответить)

  3. manutd-20champ 18.12.2019 19:32 # manutd-20champ
    хорошая, добрая новость.

    (ответить)

  4. januzaj00 18.12.2019 19:21 # januzaj00
    Так вот как до финала добрались

    (ответить)

  5. flamic 18.12.2019 19:18 # flamic
    Это осталась заначка со времен приглашения суареса в арсенал

    (ответить)

  6. cunningham 18.12.2019 19:11 # cunningham
    раскурили всем клубом

    (ответить)

  7. mr-s1n1st3r 18.12.2019 19:09 # mr-s1n1st3r
    Так вот откуда деньги.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: