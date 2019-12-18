Леви рассказал, как "Тоттенхэм" обнаружил склад с марихуаной на своей земле
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви рассказал, что в процессе подготовки к строительству нового стадиона его клуб обнаружил гигантский склад с марихуаной.
После нескольких месяцев задержки, в апреле 2019 "шпоры" все-таки открыли свой роскошный "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", строительство которого обошлось в 1 миллиард фунтов.
Однако подготовка к реализации столь масштабного проекта стартовала еще в 2001 году — вскоре после того, как Леви стал президентом лондонского клуба.
Как известно, новая 62-тысячная арена была построена на месте "Уайт Харт Лэйн". "Тоттенхэму" пришлось заключить около 80 сделок по недвижимости, чтобы уладить все вопросы с землей и находившимися на их месте объектами.
На одном из участков, оказавшихся в собственности "шпор", был склад, приспособленный под нарколабораторию.
"Мы обнаружили, что здание заперто изнутри, и когда мы, наконец, проникли внутрь, то увидели произрастающую марихуану на площади в 3 акра (12 тысяч квадратных метров)".
"Естественно, мы позвонили в полицию", — сообщил Леви Evening Standard.
18.12.2019 19:00
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Покет бухал только, и ничего другого не принимал в стрессе. А когда, летом после финала, узнал что зп ему капает с денег за травку, не выдержал и в запой ушел...так и пробухал всю предсезонку, а как начал выходить, так уже и сезон начался и все пошло по звезде вниз. Долго не думая опять буханул и попрощались с Леви.
А все из-за чего?? Травки или больных предрассудков, пьющего алкоголь(что по токсикологии на втором месте после опиума по разрушительным свойствам для организма, а марихуана на 37 месте). К сожалению тгк разрушает психику курящего и удаляет кратковременную памьять с которой слогается долговременная пам'ять, тупить голову проще говоря, но у алко такая же ситуация, при этом сильно вредит и организму. Потому мы все выпиваем раз-два в недельку и то без ужраловки, а чисто релакс. Так же делают некие, курящие марихуану, что тех алкашами не назвать, что этих нариками тоже не особо назвать.
Казалось бы все на поверхности, а многие все айсберги ждут и ныряют в муть, не разобравшись.
Весде все такое же самое, лишь разные языки и некие культурные моменты, а суть(психика) у всех одинакова. И везде одни и те же ошибки.
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Интересно Леви удалось продать эту марихуану ментам?
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хорошая, добрая новость.
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Так вот как до финала добрались
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Это осталась заначка со времен приглашения суареса в арсенал
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раскурили всем клубом
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Так вот откуда деньги.
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