Леви готов продать Эриксена конкурентам

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заявил, что готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в "Манчестер Юнайтед" в январе.

Эриксен, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, отклонил несколько предложение "шпор" о продлении сотрудничества, хотя клуб был готов увеличить его зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю.



Кристиан дал четко понять "Тоттенхэму", что не останется, и вопрос лишь в том, когда 27-летний датчанин уйдет — в январе или по окончании сезона.



Поскольку по окончании сезона "шпоры" не получили бы ни пенни за свою звезду, для Леви наиболее предпочтителен вариант с продажей Эриксена в следующем месяце. Даниэль даже готов к диалогу с конкурентами по Премьер-Лиги, из числа которых "Юнайтед" считается главным претендентом на Кристиана.



"Мы правда не боимся торговать игроками со своими конкурентами".



"У меня очень простая позиция. Чтобы игрок подписал новый контракт, не только условия должны быть подходящими, но и игрок должен этого хотеть. Игроки должны сами решить, хотят ли они остаться в "Тоттенхэме", а там посмотрим".



"Я не хочу чересчур комментировать индивидуальные ситуации. Думаю, это было бы несправедливо. У каждого разные обстоятельства. Один игрок может хотеть остаться, другой игрок может не хотеть этого", — сообщил Леви Evening Standard.