Брат Обамеянга не верит в Артету

Брат капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга раскритиковал планы лондонского клуба назначить новым главным тренером Микеля Артету.

Sky Sports ожидает, что Артета дебютирует на тренерском мостике "канониров" уже во время субботнего выезда к "Эвертону" в рамках Премьер-Лиги.



Микелю предстоит принять управление командой из рук Фредди Юнгберга, который так и не воспользовался своим шансом как временно исполняющий обязанности главного тренера.



Однако Вилли Обамеянг, который сам был профессиональным футболистом и начинал свою карьеру в "Милане", убежден, что "Арсеналу" нужен более опытный тренер.



"Юнгберг, Артета — все одно и то же. Нет опыта", — написал брат Пьер-Эмерика в инстаграме, сопроводив свой комментарий тремя грустными смайликами.



Добавим, что брат Пьер-Эмерика — не единственный, кто сомневается в Артете. Пару дней назад издание Daily Mirror сообщало, что игроки "Арсенала" предпочли бы видеть своим новым наставником Карло Анчелоти, а не Микеля. Завоевать доверие раздевалки будет приоритетной задачей для 37-летнего испанца, если он получит эту работу.