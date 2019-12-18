Сане хочет перейти в "Баварию" уже в январе

Лерой Сане Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане хочет перейти в "Баварию" уже в январе.

На днях Сане, получивший травму колена в начале августа, сообщил своим подписчикам в социальных сетях о том, что он приступает к занятиям на тренировочном поле.

Конечно, Лерою потребуется время, чтобы набрать форму, но если не случится рецидивов, он еще сыграет в этом сезоне — однако Сане не хочет этого делать за "Сити".

Как утверждает Bild, Сане твердо решил связать свое будущее с "Баварией", куда он надеется перейти как можно скорее. Клуб из Мюнхена планировал вернуться за соотечественником в конце сезона, но Лерой хочет ускорить процесс.

23-летний игрок сборной Германии не собирается продлевать свой контракт с "горожанами", рассчитанный до июня 2021, и это обстоятельство может подтолкнуть чемпионов Премьер-Лиги к продаже Лероя, не дожидаясь конца сезона.

Вместе с тем немецкое издание ожидает, что "Сити" попросит за Сане 135 миллионов фунтов — почти в четыре раза больше, чем сами "горожане" заплатили "Шальке-04" за Лероя в 2016 году.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 16:00

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  1. kos9k 18.12.2019 16:41 # kos9k
    сначала артета с боррелем
    потом сане, агуэро и сильва
    следом лысый шарлатан

    карале

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  2. only--liverpool 18.12.2019 16:34 # only--liverpool
    отличная новость... для Челсей
    ехехехехехе

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