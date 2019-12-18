Арсен Венгер поддержал Артету

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил свою поддержку Микелю Артете и отверг подозрения в том, что он оставил лондонский клуб в состоянии кризиса.

Уволив в конце ноября Унаи Эмери, в самое ближайшее время "канониры" должны назначить новым постоянным рулевым Артету, который третий год трудится ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".



Венгер считает, что у Артеты есть все задатки хорошего тренера, но подчеркивает, что Микелю потребуются достойные помощники, чтобы не провалить свою миссию.



"Я являюсь болельщиком "Арсенала". И в данный момент я поддерживаю того, кто находится у руля, а у руля находится Юнгберг. Когда у руля встанет Артета, я поддержу Артету".



"Он (Артета) умен, он обладает страстью и знаниями, но и Юнгберг — тоже".



"Я верю, что Артету определенно ждет яркое будущее, он определенно многому научился на своем первом месте работы как ассистент. Дальше ему придется иметь дело с тем фактом, что у него нет опыта на этом уровне, а также ему потребуется хорошее окружение", — цитирует Венгера Sky Sports.



Также Арсен выразил уверенность, что в мае 2018, когда он уходил из "Арсенала" после 22 лет работы, клуб был далек от нынешнего кризиса.



"Когда я уходил из клуба, мы находились в очень сильном финансовом положении, и с тех пор они купили много игроков, пускай и не все они заиграли".



"Я верю, что это никакой не переходный период. Изменения могут быть очень эффективными и очень быстрым, важно лишь принимать правильные решения и приглашать хороших игроков".



"Мы много говорим об успехе "Ливерпуля". Конечно, они обладают отличным тренером, но вы также должны сказать, что в последние три-четыре года они покупали правильных игроков", — добавил Венгер.