Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении Эрлинга Бреута Холанда. Кай Хаверц не приедет в Премьер-Лигу в январе. Маурисио Почеттино может заменить Микеля Артету в "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда, однако юный норвежец будет стоить "красным дьяволам" 76 миллионов фунтов. (The Sun)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" обсуждают покупку полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре, оцениваемого в 51 млн. фунтов. (La Voix du Nord)



Восходящая звезда "Байера" Кай Хаверц, называемый в числе трансферных целей "Ливерпуля", "Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэма", останется до конца сезона в Леверкузене. (Sky Sports)



"Реал Бетис" ожидает, что "Тоттенхэм" воспользуется своим правом и выкупит полузащитника Джовани Ло Чельсо в январе. (Estadio Deportivo)



Нападающий Златан Ибрагимович может последовать за Карло Анчелотти в "Эвертон". (Rai Sport)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте не интересен "Барселоне". (Mundo Deportivo)



"Кристал Пэлас" отпустит вингера Уилфрида Заху в следующем месяце только за 80 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" сделал нападающего "Реала" Луку Йовича своей трансферной целью номер один на январь, но надеется лишь арендовать 21-летнего игрока. (Fichajes)



"Борнмут" готов купить защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта в случае расставания с Натаном Аке. (Daily Mirror)



Другое



Карло Анчелотти все еще может отказаться от работы в "Эвертоне", если не получит гарантий относительно будущих трансферов. (Daily Mail)



"Эвертон" готов платить Анчелотти 11.5 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)



Хаби Алонсо не покинет "Реал Сосьедад", чтобы заменить Микеля Артету в качестве ассистента главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. (Mundo Deportivo)



Новым ассистентом Гвардиолы в "Сити" может стать Маурисио Почеттино. (Daily Mirror)



Поигравшие в Премьер-Лиге Рууд Ван Нистелрой и Маартен Стекеленбург вошли в тренерский штаб Рональда Кумана в сборной Голландии. (Daily Mail)



Бывший защитник "Арсенала", "Фулхэма" и "Астон Виллы" Филлип Сендерос завершил игровую карьеру в возрасте 34 лет. (BBC)