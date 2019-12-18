Анонс матча "Монтеррей" — "Ливерпуль"

В полуфинале клубного Чемпионата Мира, который проходит в Катаре, лучшая команда Европы "Ливерпуль" встретится с мексиканским "Монтерреем", представителем Северной Америки. Вашему вниманию — прогноз на этот матч представлением соперника "Ливерпуля".





МОНТЕРРЕЙ — ЛИВЕРПУЛЬ

Среда, 18 декабря, 20:30



"Монтеррей" — сильнейшая команда Северной Америки. Свое право сыграть на клубном Чемпионате Мира мексиканцы заслужили через Лигу Чемпионов КОНКАКАФ, где в финальном противостоянии, состоявшем из двух поединков, сумели обыграть другой мексиканский клуб — "Тигрес". В Монтеррее команды сыграли 1:1 — авторами голов стали Николас Санчес у "Монтеррея" и Андре-Пьер Жиньяк у "Тигрес", а вот на поле "тигров" победил как раз будущий соперник "Ливерпуля" — за счет единственного гола в матче все того же Санчеса. Интересно, что в полуфинале данного турнира был еще один мексиканский клуб — "Сантос Лагуна", что должно многое говорить о силе чемпионата Мексики.



Лига Чемпионов КОНКАКАФ завершилась еще в апреле, но с тех пор "Монтеррей" уж точно не стал слабее и последний раз проиграл в официальном матче в начале октября, когда в чемпионате уступил на выезде "Керетаро". При этом, ввиду неудачного старта чемпионата, "Монтеррей" находится всего лишь на восьмом месте в мексиканской лиге — на грани попадания в плей-офф Апертуры.



"Монтеррей" или "Ла Пандилья" ("Банда") — один из самых богатых и популярных клубов Мексики. Чемпионат "Банда" выигрывала четыре раза — в 1986, 2003, 2009 и 2010 годах, а вот Лигу Чемпионов КОНКАКАФ команда берет в последние годы регулярно — в сезонах 2010/11, 2011/12, 2012/13 и, наконец, в этом году. Из известных игроков, выступавших за "Монтеррей", можно отметить форвардов Умберто Суасо, Альдо де Нигриса, Гильермо Франко.



Сейчас команду тренирует аргентинский специалист Рикардо Антонио Мохамед Матильевич или просто Антонио Мохамед. Он уже руководил командой с 2015 по 2018 года, затем недолго был наставником "Сельты", после неудачного периода в Испании руководил "Хураканом" и снова — "Монтерреем". Кадровая текучка на тренерской скамье характерна для всех мексиканских клубов, и Мохамед уже поработал в 12 клубах, причем в "Хуракане" и "Морелии" — трижды.



В нынешнем составе "Монтеррея" есть известные игроки, причем два — поигравшие в Премьер-Лиге. Голландский форвард Винсент Янссен не смог заиграть в "Тоттенхэме" из-за травм и резкого падения формы после парочки классных сезонов в Голландии. Аренда в "Фенербахче" не пошла ему на пользу, и голландец решил круто изменить свою карьеру, перебравшись в чемпионат Мексики. Здесь у него дела идут лучше, но забивает он все же не так много, как в АЗ — всего на его счету в этом сезоне пяти мячей в 17 матчах.



Хорошо известен в Европе мексиканский краек Мигель Лаюн, поигравший в том числе и в Премьер-Лиге в составе "Уотфорда". Период его выступлений в составе "шершней" пришелся на выход "Уотфорда" в Премьер-Лигу, причем Лаюн был непосредственным участником этого процесса в Чемпионшипе, но в элите сыграл всего три поединка и быстро перебрался в клуб из европейской Лиги Чемпионов — португальский "Порту". Дальше были "Севилья" и "Вильярреал", а теперь и "Монтеррей".



Но главной звездой команды является нападающий Рохелио Фунес Мори, по прозвищу

"Меллисо" ("Близнец"). Близнецом он является для бывшего защитника "Эвертона" Рамиро Фунеса Мори, который не так давно сменил Премьер-Лигу на Ла Лигу и перебрался в "Вильярреал". Рохелио подавал большие надежды, в свое время был на просмотре в "Челси", впечатлив скаутов лондонского клуба, но в итоге в Европе поиграл только в "Бенфике", причем — неудачно. После аренды в "Эскишехирспоре", Рохелио перебрался в "Монтеррей", где начал забивать с завидной стабильностью и сейчас близок к тому, чтобы перекрыть клубный рекорд результативности. Сейчас у Рохелио 99 мячей за "Монтеррей", а у лучшего бомбардира клуба Умберто Суасо — 121.



Вероятно, свой 100-й гол за "Монтеррей" Фунес Мори забил в ворота "Аль-Садда" в четвертьфинале клубного ЧМ, когда мексиканцы обыграли хозяев турнира со счетом 3:2. Кроме него забивали также аргентинский защитник Леонель Ванжиони и полузащитник Карлос Альберто Родригес. "Ливерпулю" стоит уважительно отнестись к лучшей команде Северной Америки и учесть, что мексиканцы очень хорошо играют при стандартах, так как отличаются прыгучестью и отлично умеют играть головой.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Монтеррей" не проигрывает в 10 матчах кряду — семь побед, три ничьи;

- "Ливерпуль" не проигрывает уже в 19 матчах — 16 побед, три ничьи;

- "Ливерпуль" выдал три "сухих" матча кряду — столько же как в 19 предыдущих поединках.



Прогноз Who Scored: 0:2

Прогнозы на спорт от профессионалов



Понятное дело, что "Монтеррей" захочет себя проявить в матче с сильнейшей командой Европы, причем не стоит думать, что мексиканская команда будет отсиживаться в обороне. Сильная сторона "Банды" — это как раз игра в атаке, и "Ливерпуль" может удивиться энергичности и агрессивности соперника после ряда проходных матчей чемпионата.



Также стоит учитывать возможные проблемы "Ливерпуля" с акклиматизацией — команда Клоппа прилетела в Катар аккурат под игру с "Монтерреем", тогда как соперник тут уже провел некоторое время и сыграл матч с "Аль-Саддом". Атака "Монтеррея" в хорошей форме, потому есть все предпосылки к тому, что мексиканцы забьют в ворота победителя европейской Лиги Чемпионов, но оборона "Банды" не отличается надежностью, потому "Ливерпуль" все же должен выиграть.



Прогноз



Интересными ставками в данном матче в букмекерских конторах могут быть варианты "обе забьют" и тотал больше трех голов, так как мексиканцы отличаются бесшабашностью и не признают авторитетов.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru