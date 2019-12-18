Минамино проходит медобследование в "Ливерпуле"

Такуми Минамино Уже сегодня атакующий полузащитник "Ред Булл" Такуми Минамино пройдет медицинское обследование в "Ливерпуле".

Напомним, "красные" выиграли борьбу за игрока сборной Японии, узнав, что в контракте Минамино с австрийским клубом его пункт о выкупе всего за 7.25 млн. фунтов.

Как сообщает BBC, в среду Такуми пройдет медицинское обследование в Мелвуде, а к "Ливерпулю" официально присоединится 1 января.

В 22 матчах этого сезона за "Ред Булл" Минамино забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Такуми принял участие в обоих поединках против "Ливерпуля" на групповой стадии и даже отличился на "Энфилде".

Несмотря на то, что Минамино уже заигран за "Ред Булл" в Лиге Чемпионов, новые правила УЕФА позволят ему сыграть за "Ливерпуль" в плей-офф.


Метки Ливерпуль, Минамино, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2019 12:20

Количество просмотров Просмотров: 2617

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 18.12.2019 14:59 # pistolero-lfc
    дайте норм нарезку на Ютьюбе

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  2. isa1873387 18.12.2019 14:55 # isa1873387
    А что за новые правила позволяющие ему сыграть за Ливерпуль в ЛЧ?!

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  3. calvin-harris 18.12.2019 14:19 # calvin-harris
    Толковый нап. 10-ку положит, как минимум.

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  4. manutd-20champ 18.12.2019 13:27 # manutd-20champ
    железный лавочник, кореш по несчастью албанского Месси

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  5. weorlfc 18.12.2019 13:16 # weorlfc
    Ну а почтилси Чалова купят и норм!

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  6. tigerpool 18.12.2019 13:12 # tigerpool
    Он тот, благодаря кому щенок Холланд начал показывать сумасшедшую форму. Лучший в составе быков был однозначно. Купить такого игрока за такую сумму.. Клопп- ТОП одним словом

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  7. mc-od 18.12.2019 13:03 # mc-od
    Встречайте княгиня Южное Поле! ))
    P.S. Минами-но - Южное-Поле.
    Кстати, имя Такуми - что-то вроде Совершенного Плода ))

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  8. ray-black 18.12.2019 12:57 # ray-black
    Еще бы заиграл. Что не факт.

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  9. electric 18.12.2019 12:53 # electric
    Мимино очень скоро станет КНЯЗЕМ. Ждём

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  10. division 18.12.2019 12:47 # division
    И будет он теперь глинаглино

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  11. scauzer11 18.12.2019 12:44 # scauzer11
    через пол годика- годик, 100 лямов минимум стоить будет)

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  12. liverpool-66 18.12.2019 12:40 # liverpool-66
    Будущий претендент на Золотой мяч.)

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  13. only--liverpool 18.12.2019 12:40 # only--liverpool
    YNWA!!!!

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  14. slash-lfc 18.12.2019 12:33 # slash-lfc
    Пздц оформили топаря за такую сумму. КНЯЗИ!!!

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  15. elprimer 18.12.2019 12:32 # elprimer
    Отличная стата, а в окружении топориков, вырастет в геометрической прогрессии.

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  16. mancunia-planet 18.12.2019 12:27 # mancunia-planet
    Вот и подкрепление! За копейки добротного робота взяли.

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  17. vyrentz 18.12.2019 12:26 # vyrentz
    Минамино, Мане и Фирмино.

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