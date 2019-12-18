Минамино проходит медобследование в "Ливерпуле"
Уже сегодня атакующий полузащитник "Ред Булл" Такуми Минамино пройдет медицинское обследование в "Ливерпуле".
Напомним, "красные" выиграли борьбу за игрока сборной Японии, узнав, что в контракте Минамино с австрийским клубом его пункт о выкупе всего за 7.25 млн. фунтов.
Как сообщает BBC, в среду Такуми пройдет медицинское обследование в Мелвуде, а к "Ливерпулю" официально присоединится 1 января.
В 22 матчах этого сезона за "Ред Булл" Минамино забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Такуми принял участие в обоих поединках против "Ливерпуля" на групповой стадии и даже отличился на "Энфилде".
Несмотря на то, что Минамино уже заигран за "Ред Булл" в Лиге Чемпионов, новые правила УЕФА позволят ему сыграть за "Ливерпуль" в плей-офф.
18.12.2019 12:20
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Последние комментарии:
дайте норм нарезку на Ютьюбе
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А что за новые правила позволяющие ему сыграть за Ливерпуль в ЛЧ?!
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Толковый нап. 10-ку положит, как минимум.
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железный лавочник, кореш по несчастью албанского Месси
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Ну а почтилси Чалова купят и норм!
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Он тот, благодаря кому щенок Холланд начал показывать сумасшедшую форму. Лучший в составе быков был однозначно. Купить такого игрока за такую сумму.. Клопп- ТОП одним словом
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Встречайте княгиня Южное Поле! ))
P.S. Минами-но - Южное-Поле.
Кстати, имя Такуми - что-то вроде Совершенного Плода ))
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Еще бы заиграл. Что не факт.
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Мимино очень скоро станет КНЯЗЕМ. Ждём
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И будет он теперь глинаглино
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через пол годика- годик, 100 лямов минимум стоить будет)
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Будущий претендент на Золотой мяч.)
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YNWA!!!!
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Пздц оформили топаря за такую сумму. КНЯЗИ!!!
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Отличная стата, а в окружении топориков, вырастет в геометрической прогрессии.
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Вот и подкрепление! За копейки добротного робота взяли.
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Минамино, Мане и Фирмино.
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