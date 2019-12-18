Минамино проходит медобследование в "Ливерпуле"

Уже сегодня атакующий полузащитник "Ред Булл" Такуми Минамино пройдет медицинское обследование в "Ливерпуле".

Напомним, "красные" выиграли борьбу за игрока сборной Японии, узнав, что в контракте Минамино с австрийским клубом его пункт о выкупе всего за 7.25 млн. фунтов.



Как сообщает BBC, в среду Такуми пройдет медицинское обследование в Мелвуде, а к "Ливерпулю" официально присоединится 1 января.



В 22 матчах этого сезона за "Ред Булл" Минамино забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Такуми принял участие в обоих поединках против "Ливерпуля" на групповой стадии и даже отличился на "Энфилде".



Несмотря на то, что Минамино уже заигран за "Ред Булл" в Лиге Чемпионов, новые правила УЕФА позволят ему сыграть за "Ливерпуль" в плей-офф.