Гвардиола предупредил Артету насчет "Арсенала"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своего помощника Микеля Артету, что тому, возможно, не удастся прервать кризис "Арсенала".
По информации Daily Mirror, Артета уже согласился стать следующим рулевым "Арсенала" и будет назначен до матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу.
Ожидается, что Микель подпишет с "канонирами" контракт на три с половиной года и будет получать в Северном Лондоне около 5 миллионов фунтов в год.
Однако Гвардиола опасается, что кризис в "Арсенале" гораздо глубже и гораздо более системный, чтобы один человек — даже такой талантливый, как Артета — мог бы наладить ситуацию.
"Я всегда считал"Арсенал" одной из лучших команд за последние 20 лет. Когда Арсен Венгер принял команду, он поднял клуб на другой уровень, но в последние годы они испытывают некоторые затруднения".
"Когда клуб решает сменить главного тренера или купить игроков, это всегда делается для того, чтобы стать лучше. Произойдет это или нет, я не знаю".
"Вы знаете мое мнение насчет Микеля. Он профессионал и человек, насчет которого у меня нет сомнений", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
18.12.2019 10:00
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Последние комментарии:
как ты яхту назовешь так она и поплывет.
неплохое Пеп Артете напутстсвие дал
пусть Анри еще позовут
Анчелотти не дурак, не пошел. Сюда реально Элардайса надо, а не этих всех манерных пижонов
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Это уже не произошло.
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был бы хоть мислинтат и еще один два хороших специалиста
а теперь уже не знаю сможет ли он что-то поменять там
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